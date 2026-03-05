PSOE-A secunda el "No a la guerra" de Sánchez y afea a Moreno estar "al lado de Trump"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en Huelva. (Foto de archivo). - PSOE-A

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha subrayado este jueves que los socialistas andaluces secundan el 'No a la guerra' con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido el posicionamiento de España en relación al conflicto abierto por Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha sostenido que "resulta absolutamente incomprensible" la "posición" de líderes como el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, que "están juntos defendiendo lo mismo, al lado de (Donald) Trump y no defendiendo los intereses de España".

Así lo ha señalado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios en Cádiz, y a preguntas de los periodistas sobre dicho posicionamiento del Gobierno de España en relación a la referida guerra iniciada contra Irán.

María Márquez ha defendido que dicho posicionamiento "es muy sencillo", y lo que ha dicho Pedro Sánchez es "que no utilicen el territorio español para una guerra que no es nuestra, en la que está" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ante la que "nosotros decimos que estamos al lado de los españoles, de los andaluces", y de la postura de "no a la guerra", según ha remarcado la 'número dos' de la dirección del PSOE-A para subrayar que en su partido lo tienen "clarísimo".

En esa línea, ha realizado un llamamiento a que desde Estados Unidos "no utilicen a España para sus guerras", y ha tildado de "absolutamente incomprensible" la "posición de (Alberto Núñez) Feijóo (PP), de (Santiago) Abascal (Vox) y de Moreno Bonilla, que están juntos defendiendo lo mismo, que están al lado de Trump y no defendiendo los intereses de España", ha censurado.

La dirigente socialista ha sostenido que "esto no se trata de izquierda ni de derecha", sino de "defender a nuestro país", y de que "no nos metan en una guerra", teniendo en cuenta que, "lamentablemente", España "tiene memoria histórica respecto a las guerras", y no quiere "más fotos de las Azores" ni "más alianzas en guerras ilegales", según ha añadido.

"Sabemos lo que pasó y lo pagamos muy caro los españoles", ha aseverado María Márquez en alusión a la guerra de Irak de 2003, y antes de concluir remarcando que el mensaje de los socialistas al respecto es "clarísimo", el de "no a la guerra", según ha zanjado.