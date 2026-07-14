El PSOE señala su "preocupación" por el "colapso institucional" en Sanlúcar (Cádiz) y acusa de "ineficaz" a la alcaldesa

Ruiz Boix con la dirección provincial del PSOE y el portavoz en Sanlúcar, Víctor Mora. - PSOE

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado por el secretario de Organización, Juan Cornejo, y la presidenta de la Ejecutiva provincial, Mamen Sánchez, han mantenido un encuentro de trabajo con los representantes de la agrupación socialista de Sanlúcar de Barrameda, encabezados por su secretario local y portavoz municipal, Víctor Mora, donde han mostrado su "preocupación" por el "colapso institucional" en la localidad y han acusado de "ineficaz" a la alcaldesa de IU, Carmen Álvarez.

Igualmente, Ruiz Boix ha criticado "el sectarismo de un binomio de gobierno en la Diputación que solo sirve para marginar el desarrollo socioeconómico de la provincia en favor del interés partidista y el castigo sistemático a los municipios donde no gobiernan, como sucede con Sanlúcar".

En una nota, el PSOE ha asegurado que el municipio "se encuentra sumido en una alarmante situación de ingobernabilidad y parálisis absoluta, un modelo político completamente agotado que se esconde permanentemente en el victimismo político para justificar la falta de unos presupuestos municipales y el colapso de servicios públicos esenciales como el de la Policía Local".

Por su parte, Víctor Mora ha arremetido contra los "flagrantes incumplimientos" del equipo de gobierno local, asegurando que existe un "desprecio absoluto hacia los compromisos sociales adquiridos con la ciudadanía".

"Estamos asistiendo a un retroceso inadmisible, la alcaldesa ha consumado un engaño masivo al dar un frenazo histórico a la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, dejando tiradas a cerca de 500 trabajadoras esenciales tras pasarse años lanzando falsas promesas electorales que ahora admite no poder cumplir por pura incapacidad financiera", ha afirmado el portavoz municipal.

En este sentido, Mora ha manifestado que "a este gobierno le sobra propaganda y le falta ambición real por Sanlúcar" y ha añadido que "el dinero público debe destinarse con urgencia a crear un parque de viviendas públicas para que los jóvenes no tengan que marcharse de su ciudad y a la mejora integral del centro de salud, no a sostener titulares vacíos ni a regalar el patrimonio municipal frente al desamparo social que se vive en las calles de los barrios".

Finalmente, la dirección del PSOE provincial ha afirmado que "frente al abandono de las derechas y las promesas incumplidas de la izquierda radical, el socialismo representa la única alternativa seria, rigurosa y solvente capaz de atraer inversiones reales y liderar el progreso económico que se merece la Costa Noroeste".