El Puerto (Cádiz) celebrará este 2026 un total de 15 carreras deportivas que suman más de 110 kilómetros

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, presenta el calendario de carreras deportivas en la ciudad para este 2026 - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha presentado el calendario oficial de carreras populares que se celebrarán entre los meses de marzo y diciembre, y que contemplan un total de 15 pruebas deportivas que suman más de 110 kilómetros de competición.

Todo ello sin contar las pruebas de obstáculos, y ofreciendo recorridos que van desde los cinco kilómetros hasta la media maratón y el trail de larga distancia, con propuestas adaptadas a todos los niveles y perfiles de corredores, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

"Este calendario consolida a El Puerto como un referente en la organización de eventos deportivos al aire libre, combinando entornos urbanos y naturales de gran valor", ha señalado Germán Beardo.

Por su parte, José Ignacio González ha subrayado que se trata de "un documento vivo" que está abierto a futuras incorporaciones, por lo que se irá actualizando conforme se vayan cerrando nuevas pruebas a lo largo del año.

En este sentido, ha remarcado que, además de las carreras incluidas en esta primera planificación, se suman también todas las pruebas organizadas por los centros educativos de El Puerto, que cuentan con la colaboración y apoyo de la Concejalía de Deportes. Como ejemplo de esto ha destacado la carrera escolar organizada por el IES Valdelagrana, prevista para el próximo 30 de enero.

El calendario, que crece con respecto al pasado año, pone en evidentcia que El Puerto "avanza con sus deportistas" al recoger una amplia variedad de modalidades, con carreras solidarias, pruebas nocturnas, carreras de obstáculos, eco-cross, trail, eventos familiares y la media maratón, configurando así una oferta diversa que fomenta la participación ciudadana y el deporte base.

Los escenarios de estas carreras incluyen espacios emblemáticos como el Parque Metropolitano de Los Toruños, el centro urbano, el paseo marítimo de Valdelagrana o la sierra de San Cristóbal, entre otros muchos.

Las pruebas arrancarán el 15 de marzo con la Carrera Solidaria Fundación Entreculturas y se prolongarán hasta el 27 de diciembre, fecha de celebración de la tradicional San Silvestre, que pondrá el broche final al calendario deportivo del año. Entre las citas más consolidadas figuran la Media Maratón de El Puerto, la Running Night o el Trail San Cristóbal, además de varias carreras solidarias vinculadas a asociaciones locales.

El alcalde de El Puerto ha agradecido a los clubes deportivos portuenses, asociaciones y entidades organizadoras su implicación, haciendo hincapié en que su colaboración resulta "clave" para el éxito de esta programación, y resaltando que este calendario "no solo promueve hábitos de vida saludables, sino que también dinamiza la ciudad desde el punto de vista social, turístico y económico".

Toda la información relativa a cada prueba, así como los enlaces de inscripción y posibles actualizaciones del calendario, podrá consultarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y de la Concejalía de Deportes.