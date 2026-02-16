El Puerto (Cádiz) entrega a siete emprendedores locales las llaves de naves del Vivero de Empresas Municipal

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, y el concejal de Empresas y Autónomos, Carmelo Navarro, en la entrega este lunes de las llaves a los siete proyectos empresariales que se incorporan al Vivero de Empresas Municipal. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado del concejal de Empresas y Autónomos, Carmelo Navarro, ha entregado este lunes las llaves a los siete proyectos empresariales que se incorporan al Vivero de Empresas Municipal, ubicado en el Polígono Industrial Salinas de Poniente, en la calle Arquímedes esquina con Pitágoras.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que este espacio municipal se renueva así como "un semillero de industria, innovación y oportunidades para la ciudad" portuense.

Las empresas que inician este lunes su actividad en el Vivero son Necai Consulting & Design SL, un taller de corte y confección textil inclusivo liderado por Nerea Velarde Quintana e Iván Molina Marín; Astrisol Metal y Renovables SL, de fabricación, restauración y mantenimiento de elementos metálicos, con Willam Ahenque Domínguez y Roxana Cavero Ramos; Iguana Sails Velería Náutica, decicada al diseño, fabricación y reparación de velas náuticas y arquitectura textil, dirigida por Isabel Núñez Gallego; y People and More SL, de fabricación de elementos mecánicos y textiles para el sector de la aerostación, promovida por María del Mar Fernández Delgado y Jesús Caballero Sánchez de León.

Además, se han ubicado en este vivero, las empresas Kristall Sistemas y Soluciones SL, de fabricación e instalación de cerramientos, pérgolas bioclimáticas y ventanas de aluminio, con Jesús Gómez Castro; Entelequia Diseño 3D, de producción y desarrollo mediante fabricación aditiva 3D, impulsada por Rafael Mel García; y Solarpure Systems SL, dedicada a las instalaciones y mantenimiento avanzado de sistemas fotovoltaicos, promovida por Fernando García Ángel, Álvaro Holgado Rojas y José Antonio Holgado Rojas.

Cuatro de estos proyectos corresponden a empresas de nueva o reciente creación, dos a iniciativas de desarrollo empresarial y uno a un proyecto de diversificación.

El alcalde, Germán Beardo, ha dado la bienvenida a los nuevos empresarios, deseándoles "el mayor de los éxitos", y subrayando que "hoy no solo entregamos unas llaves, hoy abrimos puertas al talento, al esfuerzo y a la capacidad emprendedora de nuestra gente". En su opinión, "cada uno de estos proyectos representa una oportunidad de empleo, innovación y crecimiento para nuestra ciudad".

Esta incorporación constituye la primera fase del proceso de selección abierto tras la reactivación del programa mediante convocatoria pública permanente iniciada el pasado mes de noviembre. De un total de 16 solicitudes presentadas, finalmente han sido seleccionadas siete iniciativas empresariales que desarrollarán su actividad en las naves-taller disponibles. Tres fueron excluidas por no cumplir los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora, cinco no alcanzaron la puntuación mínima exigida conforme a los criterios de valoración y se registró una renuncia de última hora.

En conjunto, estos proyectos prevén generar inicialmente 18 puestos de trabajo, incluyendo el autoempleo de sus promotores, contribuyendo así a fortalecer el tejido productivo local y a dinamizar la economía portuense.

El primer edil ha destacado que el Vivero de Empresas Municipal es "una herramienta estratégica y viva para convertir ideas en empresas sólidas". Así, ha sostenido que "queremos que El Puerto sea un lugar donde las ideas despeguen y se transformen en industria y empleo".

Desde el Ayuntamiento, ha continuado, "vamos a seguir facilitando suelo, infraestructuras y acompañamiento para que nuestros emprendedores puedan consolidar sus proyectos y dar el salto definitivo al mercado".

Por su parte, el concejal Carmelo Navarro ha señalado que la recuperación y activación de este equipamiento municipal supone poner recursos públicos "al servicio directo de la creación de empleo y del crecimiento empresarial".

El Vivero de Empresas Municipal, impulsado y gestionado por la Concejalía de Empresas y Autónomos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, se configura como un servicio público de incubación temporal, por un período de hasta cuatro o cinco años y a un coste reducido, dirigido a nuevas iniciativas empresariales, prioritariamente vinculadas a actividades productivas, TIC e innovadoras.

El programa incluye el acompañamiento a las personas promotoras mediante servicios de formación, gestión y tutorización adaptados a las necesidades de cada proyecto, con el fin de facilitar su desarrollo y maduración.

Las instalaciones, ubicadas en el Polígono Industrial Salinas de Poniente, cuentan con diez naves-taller de entre 90 y 140 m2, equipadas con oficinas amuebladas en entreplanta, aseos y acceso a suministros e instalaciones básicas como luz, agua, seguridad y comunicaciones. Asimismo, dispone de zonas exteriores comunes que permiten el acceso independiente a las naves y espacio para aparcamiento.

Podrán solicitar su incorporación al programa las personas promotoras de empresas de nueva o reciente creación, así como aquellas que presenten proyectos de diversificación y desarrollo empresarial viables.