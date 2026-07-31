El Puerto (Cádiz) inaugura la Plaza del Flamenco Portuense tras remodelar el espacio del Cante de Los Puertos

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, durante la inauguración de la Plaza del Flamenco Portuense. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha inaugurado este viernes la renovada plaza situada en la barriada de Cante de Los Puertos, que pasa a denominarse oficialmente Plaza del Flamenco Portuense en homenaje a los artistas y a la tradición flamenca del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, ha destacado que la remodelación permite recuperar este espacio público para favorecer la convivencia vecinal, mejorar la accesibilidad y ofrecer un entorno más seguro y amable para las familias.

La actuación, ejecutada dentro del nuevo contrato municipal de Mantenimiento Urbano, ha permitido renovar por completo la imagen de la plaza mediante la reparación de los pavimentos, la ampliación y adecuación de los alcorques para crear nuevos parterres, la sustitución de antiguos cerramientos por otros metálicos más ligeros y seguros, el relleno de los alcorques con albero compactado y la instalación de nuevo mobiliario urbano, con bancos que invitan al encuentro y al disfrute del espacio, y papeleras. Beardo ha subrayado además que el Ayuntamiento continuará actuando barrio a barrio para recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los portuenses.

Durante la inauguración, el primer edil ha destacado que se inaugura "un espacio que les pertenece a los vecinos, pensado para el encuentro, la convivencia y el disfrute de las familias. Esta actuación nace de escuchar a los vecinos y de cumplir el compromiso que adquirimos con ellos para recuperar esta plaza del Barrio del Molino y convertirla en un lugar del que sentirse orgullosos".

Acompañado por representantes de las Peñas Al Alma, El Chumi y El Nitri, el alcalde ha explicado que el nuevo nombre de Plaza del Flamenco Portuense quiere rendir homenaje a una de las señas de identidad más importantes de la ciudad y reconocer a todas aquellas personas que, con su arte y su dedicación, han contribuido a engrandecer el flamenco desde El Puerto de Santa María.

Tras la inauguración, la Concejalía de Relaciones con la Ciudadanía, dirigida por Javier Bello, ha organizado una jornada de convivencia que ha reunido a familias y vecinos de todas las edades en la renovada plaza. El programa ha incluifo una miniferia, un castillo acuático, un cañón de espuma y animación musical, mientras que la celebración se completó con la oferta gastronómica de Malaspina Food & Cocktails.