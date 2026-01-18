El Puerto (Cádiz) presenta el cartel oficial de la Semana Santa 2026 con el Padre Jesús Nazareno en Jueves Santo

Cartel de la Semana Santa 2026 de El Puerto (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha presentado este domingo el cartel oficial de la Semana Santa 2026, un acto que marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana de Pasión. La cita, organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías en colaboración con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, se ha celebrado en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel, con asistencia completa y apertura con el tradicional rezo del Ángelus.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha presidido la presentación acompañado por los tenientes de alcalde de Presidencia y de Economía y Hacienda, Javier Bello y Millán Alegre, y miembros de la Corporación Municipal.

El cartel, obra de Ignacio Gilabert Rodríguez, fue seleccionado entre 106 propuestas y muestra al Padre Jesús Nazareno en la Basílica en la tarde del Jueves Santo, pasando por el Coro antes de su salida procesional. El primer premio incluye 600 euros y un recuerdo del Consejo.

Durante el acto, Calleja ha felicitado al autor del cartel y al pregonero de 2026, Antonio Manuel Borrego Rivas, cuyo pregón tendrá lugar el 22 de marzo en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. Borrego, reconocido por su trayectoria cofrade en diversos pasos de la ciudad, recibirá las Primeras Tapas, un reconocimiento tradicional del Consejo.

La jornada ha incluido la presentación de la edición impresa del Pregón de 2025, pronunciado por José Manuel Cristo Álvarez, y contó con la participación de la Banda de Música Maestro Dueñas, que interpretó diversas marchas procesionales, así como del párroco de La Prioral, Antonio Sabido Salguero, y representantes de todas las Hermandades y Cofradías.