El Puerto (Cádiz) presenta su Oferta Educativa Municipal para el curso 2026/27 con más de 90 actividades

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en la inauguración de su Oferta Educativa Municipal para el curso escolar 2026/27. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Cultura, Patrimonio Histórico y Educación, Enrique Iglesias, ha inaugurado este jueves por la tarde, en el Auditorio Municipal del Hotel Monasterio San Miguel, su Oferta Educativa Municipal para el curso escolar 2026/27, que incorpora una programación de 92 actividades destinadas a complementar la formación impartida en las aulas y acercar al alumnado a la historia, el patrimonio, los servicios públicos, el entorno natural y la realidad social de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la programación es fruto de la colaboración entre distintas áreas municipales y entidades, asociaciones, profesionales y colectivos de la ciudad. Esta participación permite configurar una oferta "diversa y adaptada" a las distintas etapas educativas, con propuestas dirigidas también a las familias, el profesorado y al conjunto de la comunidad educativa.

Entre las actividades previstas figuran la visita institucional al Ayuntamiento, el Aula del Agua de Apemsa, las instalaciones del Parque de Bomberos, la EDAR Las Galeras, la Fundación Rafael Alberti, el Aula de Historia Natural del colegio SAFA-San Luis, una bodega y distintos espacios vinculados al patrimonio religioso de la localidad.

La historia y la identidad portuenses tienen asimismo un peso destacado en la programación, con propuestas centradas en el río Guadalete, la pesca, los Cargadores a Indias, la vida en torno a las bodegas y la propia historia de El Puerto de Santa María. A estas iniciativas se suman exposiciones dedicadas a las huellas del pasado, al artesano portuense Ángel Martínez y al pintor Enrique Ochoa.

La cultura constituye otro de los grandes ejes del programa, con actividades relacionadas con el flamenco, el teatro grecolatino, la música, la lectura y el conocimiento del Conservatorio. La programación contempla además una actividad cultural gratuita en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

BIENESTAR EMOCIONAL, CONVIVENCIA Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS

La oferta del curso 2026/27 presta especial atención al bienestar psicológico y emocional del alumnado, con talleres destinados a comprender y gestionar las emociones, afrontar la ansiedad ante los exámenes y reforzar la autoestima. El catálogo incluye propuestas como 'Ansiedades reales, no virtuales', 'Tu cerebro tiene superpoderes' y 'R'espiraviaje en la comunidad educativa: calma, foco y convivencia'. También se abordan los efectos del uso de las pantallas y las redes sociales, mediante actividades orientadas a reflexionar sobre el uso de los dispositivos digitales, la autoestima y la influencia de las relaciones virtuales.

En materia de convivencia e igualdad, se desarrollarán talleres para prevenir el acoso escolar, las violencias machistas, la violencia sexual y la LGTBIfobia. La programación incorpora asimismo propuestas relacionadas con la corresponsabilidad familiar, el civismo, la inclusión, la dislexia y la educación en valores.

La sensibilización ambiental constituye otro de los ámbitos de actuación, con actividades vinculadas al Día Mundial de los Humedales, el Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial de la Biodiversidad y el Día Mundial del Medio Ambiente. El programa incluye además iniciativas como huertos escolares, repoblaciones de espacios degradados y talleres centrados en la gestión sostenible de los residuos.

En el ámbito de la salud, se impartirán sesiones sobre primeros auxilios y conducta PAS, salud visual, nutrición consciente y prevención y detección precoz del cáncer de mama. Por su parte, la educación vial contará con propuestas adaptadas a las distintas etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, además de talleres sobre vehículos de movilidad personal y ciclomotores, actuación ante accidentes y los efectos del alcohol y las drogas en la conducción.

UNA OFERTA DEPORTIVA

La actividad física también ocupa un lugar destacado en la programación, con talleres de tenis de mesa, fútbol americano, ajedrez, rugby, yoga, natación, pickleball, skateboard y piragüismo. El programa incluye además el denominado 'Bautismo de mar', una propuesta que acerca al alumnado a las actividades náuticas y al litoral portuense. A estas iniciativas se suma 'Cuerpo activo: yoga, animal flow y respiración en movimiento', dirigida a fomentar hábitos de vida saludables a través del movimiento, la coordinación y el control corporal.

La Oferta Educativa Municipal incorpora igualmente 'El Puerto Innova: ideas educativas que aportan a la ciudad y a los portuenses'. A través de este proyecto, los centros educativos podrán plantear iniciativas de innovación que contribuyan a mejorar la ciudad y generen propuestas de utilidad para la ciudadanía.

El teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, ha destacado que la Oferta Educativa Municipal permite que "el aprendizaje salga de las aulas y se conecte con la vida cotidiana de la ciudad". El objetivo, según ha indicado, es que el alumnado "conozca su entorno, participe en él y descubra de forma práctica la aplicación de los conocimientos adquiridos en los centros". Además, Iglesias ha agradecido la colaboración de las áreas municipales, entidades, asociaciones y profesionales implicados en la programación.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Por otro lado, el Ayuntamiento ha destacado que trabaja en la climatización de más de 340 aulas de los colegios públicos, con el objetivo de completar esta actuación antes de la próxima primavera. A esta iniciativa se suma una nueva fase del Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE), dotada con 400.000 euros, que permitirá seguir mejorando la accesibilidad, la seguridad, la salubridad, la eficiencia energética y la funcionalidad de los centros públicos de titularidad municipal. Asimismo, el Consistorio está gestionando la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz para apoyar actuaciones de mejora en los centros concertados de la ciudad.

Durante el acto también se reconoció al personal docente jubilado a lo largo del pasado curso, en agradecimiento a su dedicación, compromiso y contribución a la formación de varias generaciones de portuenses. El Gobierno municipal reiteró además su reconocimiento a maestros, profesores, equipos directivos y personal no docente por su papel en la construcción de una sociedad más preparada, libre y cohesionada.

El alcalde ha señalado que "El Puerto avanza cuando invierte en educación, mejora sus colegios y ofrece a los jóvenes oportunidades para aprender también fuera de las aulas. Esta Oferta Educativa convierte la ciudad en un gran espacio de conocimiento y demuestra que educar es una tarea compartida entre el Ayuntamiento, los centros, las familias y todo el tejido social portuense".

Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura, Patrimonio Histórico y Educación ha destacado que "las 92 actividades programadas permiten conectar los contenidos académicos con la historia, el patrimonio, la cultura, el medio ambiente y la realidad social de El Puerto". Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento está dotando de sistemas de climatización a todos los centros educativos de titularidad municipal que lo necesitan.