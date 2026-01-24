El Puerto (Cádiz) suma casi 60 nuevos negocios de hostelería en 2025 y refuerza su liderazgo como destino gastronómico

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, en el cuentro con empresarios y profesionales del sector de la hostelería. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañó esta semana a empresarios y profesionales de más de 180 locales del sector hostelero en un encuentro de inicio de año. Un evento que reunió a más de 350 profesionales del sector, representantes de establecimientos de toda la ciudad, y que puso de manifiesto el dinamismo de la hostelería portuense, uno de los principales motores económicos y generadores de empleo del municipio.

El evento se celebró en Piparra Brasas con motivo de la Fiesta de la Hostelería, organizada por Melgarejo Distribuidores con la colaboración de Cruzcampo, Heineken, Rives, Osborne y Schweppes, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Durante el encuentro, el alcalde destacó que en 2025 se abrieron o traspasaron la titularidad de cerca de 60 nuevos negocios de hostelería, lo que supone una media de un nuevo establecimiento cada seis días. Esto refleja el atractivo de la ciudad para la inversión y el buen momento que vive el sector. Según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para conformar el padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2025, El Puerto cuenta con cerca de 600 negocios de hostelería y ocio.

Beardo subrayó además que actualmente 49 establecimientos de hostelería en El Puerto facturan más de un millón de euros anuales, mientras que 541 negocios se sitúan por debajo de ese umbral. El alcalde aseguró que esto configura un tejido empresarial "amplio, diverso y clave" para la economía local.

Además, el primer edil también felicitó a empresarios, autónomos y trabajadores del sector, a quienes definió como "la primera puerta y la mejor carta de presentación de nuestra ciudad". "Vosotros sois la bienvenida a El Puerto. Sois quienes abrís la ventana al visitante y proyectáis nuestra marca ciudad. El alto nivel de satisfacción que trasladan quienes nos visitan es el resultado de un gran trabajo empresarial y del esfuerzo de miles de profesionales que cada día dan lo mejor de sí", señaló Germán Beardo.

El regidor puso en valor que El Puerto atraviesa "un buen momento económico y de gestión", recordando que la situación de deuda cero del Ayuntamiento ha permitido bajar impuestos y liberar recursos para seguir impulsando el crecimiento. "Estamos trabajando para rebajar la carga administrativa, reducir impuestos y facilitar la vida a quienes emprenden, invierten y crean empleo. Nuestro objetivo es claro: hacer de El Puerto una ciudad cada vez más atractiva para vivir, invertir y trabajar", afirmó.

Germán Beardo cerró el encuentro reiterando el apoyo permanente del Ayuntamiento al sector hostelero y su disposición a seguir colaborando "para construir juntos el mejor futuro, El Puerto avanza porque entre todos hacemos una ciudad más fuerte, más competitiva y con más oportunidades", finalizó.