El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge el III Torneo de Rugby Playa Bucalclinic en La Puntilla

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el concejal de Deportes y Juventud, José Ignacio González Nieto, y el teniente de alcalde de Comercio y Hostelería, David Calleja, en III Torneo de Rugby Playa Bucalclinic. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el concejal de Deportes y Juventud, José Ignacio González Nieto, y el teniente de alcalde de Comercio y Hostelería, David Calleja, se ha desplazado este sábado a la Playa de La Puntilla para dar la bienvenida a los participantes del III Torneo de Rugby Playa Bucalclinic.

Organizado por el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP), con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación Provincial de Cádiz, Apemsa y diversas entidades privadas, el torneo ha reunido a equipos y deportistas de las categorías de veteranos, base e inclusiva. La cita se ha desarrollado en un ambiente marcado por el compañerismo, el respeto y los valores propios del rugby, según ha informado el Consistorio en una nota.

La jornada se ha completado con actividades de animación y un concierto en directo del grupo Jaleo & Compás, que han contribuido a crear un ambiente festivo durante todo el evento.

El alcalde ha felicitado al Club de Rugby Atlético Portuense por el trabajo que desarrolla durante todo el año para fomentar este deporte y promover la práctica deportiva en la ciudad. "El Puerto vuelve a demostrar que el deporte es una de las grandes señas de identidad de nuestro verano", ha señalado, destacando que "La Puntilla ha sido el mejor escenario para disfrutar del rugby, la convivencia y el compañerismo, gracias al esfuerzo de un club que sigue haciendo crecer este torneo año tras año".

Por su parte, González ha destacado la consolidación de esta cita dentro del calendario deportivo estival de la ciudad y ha animado a los aficionados a seguir disfrutando del torneo el próximo 11 de julio, fecha en la que se disputarán las competiciones de las categorías sénior masculina y femenina.

El concejal ha recordado que el Rugby Playa Bucalclinic se ha convertido en "una de las grandes citas del verano deportivo portuense". En sus últimas ediciones, La Puntilla ha acogido a decenas de equipos, cientos de deportistas y miles de aficionados, contribuyendo al impulso de esta modalidad y coronando cada año a nuevos campeones.