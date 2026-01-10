El Puerto de Santa María (Cádiz) anuncia a la artista Ana Rey como autora del cartel del Carnaval 2026

Ana Rey será la encargada de realizar el cartel anunciador del Carnaval 2026. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), David Calleja, ha anunciado que la artista Ana Rey será la encargada de realizar el cartel anunciador del Carnaval 2026, una de las citas festivas "más esperadas y con mayor arraigo en la ciudad".

Tal y como ha emitido Calleja en una nota, ha mostrado su satisfacción por contar con una creadora de reconocido prestigio, destacando que, aunque gran parte de su trayectoria artística está vinculada al arte religioso y a la Semana Santa, "todo el que la conoce sabe que Ana Rey es una carnavalera aférrima, profundamente enamorada del Carnaval y autora de trabajos magníficos dentro de este ámbito".

Al hilo, el edil ha subrayado además que la artista cuenta con una "amplia red de amistades y referentes" dentro del mundo del Carnaval, fruto de su gran afición y vinculación con esta fiesta.

Asimismo, ha señalado que es un "auténtico orgullo" que Ana Rey haya aceptado este encargo, poniendo en valor que, aunque sea especialmente conocida por su faceta como escultora, su talento como pintora "no se queda atrás en absoluto".

Calleja ha enfatizado la importancia que la artista concede al Carnaval y se ha mostrado convencido de que el cartel "puede convertirse en uno de los más bonitos que haya tenido nunca esta fiesta", llegando incluso a afirmar que "va a hacer época en la historia del Carnaval de El Puerto".

En este sentido, ha explicado que el cartel contará con "numerosas connotaciones" propias de la ciudad, integrando múltiples elementos identificativos de El Puerto de Santa María, al tiempo que ha señalado que "siempre procuro que los artistas reflejen claramente la ciudad a la que pertenece la fiesta, con símbolos y detalles que la hagan única, para que no parezca el de cualquier otra localidad de España", y ha declarado que le gusta "que las señas de identidad de El Puerto estén muy presentes".

De esta forma, el teniente de alcalde ha manifestado su "profunda admiración" por la artista y su agradecimiento por haber aceptado este encargo, y ha precisado además su estrecha vinculación con El Puerto de Santa María, "donde mantuvo su primer taller durante muchos años".

Por su parte, Rey ha agradecido la confianza depositada en ella por la Administración local, en especial la de David Calleja, y ha asegurado que asume este proyecto con "gran responsabilidad, consciente del profundo arraigo que el Carnaval tiene en la ciudad y de la importancia que supone anunciar una fiesta tan querida por los portuenses".

Al hilo, La artista ha expresado su ilusión por aportar su visión personal a un cartel que será un homenaje tanto al Carnaval como a El Puerto de Santa María, y ha concretado que "será una obra que no necesita grandes explicaciones para entenderse".

Bajo este contexto, Rey es una artista gaditana vinculada al mundo del arte desde muy joven. Formada en la Facultad de Bellas Artes 'Santa Isabel de Hungría' de Sevilla, donde cursó la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, lleva más de una década desarrollando su carrera profesional. Reconocida por sus dibujos y pinturas, "destaca especialmente por sus esculturas de carácter religioso", que la han convertido en uno de los referentes de la imaginería contemporánea a nivel nacional.

Su obra, presente en "numerosos puntos" del territorio español, posee un sello personal fácilmente reconocible. Su constante inquietud creativa la ha llevado a incorporar nuevas tecnologías como el modelado digital, fusionando el arte tradicional con las técnicas más innovadoras del siglo XXI.

Por otra parte, el teniente de alcalde también ha anunciado que la comparsa 'La palabra de Cádiz' actuará mañana en los preliminares del COAC 2026. Será el segundo año consecutivo pisando las tablas del Gran Teatro Falla para esta agrupación, que nos presentó en 2025 'Los que tocan el cielo'. Al frente de este proyecto seguirá Joaquín Fernández, mientras que la música la hará José María Fuentes, que ya cuenta con una "amplia experiencia" en la modalidad de comparsas y que regresaba a las tablas del Gran Teatro Falla el pasado concurso con este grupo tras trece años.