El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra el 28F reivindicando el "orgullo andaluz" y el "potencial de nuestra tierra"

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, durante el izado de la bandera de Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha izado este 28 de febrero la Bandera de Andalucía en la Plaza Isaac Peral, conmemorando el referéndum del 28 de febrero de 1980, fecha en la que el pueblo andaluz decidió construir una nueva etapa basada en la democracia, la igualdad y la libertad. Así lo ha hecho reivindicando el "orgullo andaluz" y el "potencial de nuestra tierra".

Acompañado por el equipo de Gobierno, miembros de la Corporación municipal y numerosos portuenses, así como por la selección de El Puerto que participa en la II Copa Andalucía Joaquín Sánchez Supercup con "las mejores canteras de Andalucía" y que se disputa este fin de semana en el Estadio José del Cuvillo, el primer edil ha subrayado que "el espíritu del 4 de diciembre y del 28F sigue vivo en cada municipio andaluz, en cada ayuntamiento que escucha, atiende y trabaja sin descanso por su gente", según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde ha destacado el "papel esencial del municipalismo" en el desarrollo de Andalucía durante estas más de cuatro décadas de autonomía, enmarcando que los gobiernos locales "han estado siempre en primera línea, ofreciendo respuestas ágiles y eficaces ante las dificultades y contribuyendo a fortalecer el Estado del Bienestar desde la cercanía y la responsabilidad".

"Desde nuestros ayuntamientos seguimos impulsando una Andalucía cohesionada, inclusiva y solidaria; una tierra que genera empleo, riqueza y oportunidades, que apuesta por la innovación, el talento y la modernidad, y que avanza desde el respeto a la Constitución y a nuestro Estatuto de Autonomía, garantizando los mismos derechos y obligaciones para todos", ha señalado.

La Ciudad de los Cien Palacios ha rendido homenaje a la bandera blanca y verde como símbolo de una comunidad autónoma "orgullosa de su historia, cultura y valores, que mira al futuro con ambición y compromiso".

"Celebramos que somos andaluces y portuenses, de nacimiento o de corazón; hijos de una tierra moderna, próspera y solidaria, que ha sabido superar las dificultades con esfuerzo y responsabilidad", ha subrayado.

Durante el acto también se ha tenido un recuerdo emocionado para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y para quienes han sufrido las recientes inundaciones, reafirmando el compromiso de Andalucía con la solidaridad y la cohesión social.

"El Puerto iza su bandera presumiendo de lo nuestro, reivindicando el talento, la valentía y el potencial del Sur, y renovando su compromiso con el progreso económico y social desde la acción local", ha señalado el alcalde de El Puerto, haciendo hincapié en que El Puerto avanza con orgullo andaluz, trabajando cada día por generar nuevas oportunidades para nuestra gente.

