El Puerto de Santa María (Cádiz) presenta el cartel anunciador obra de Keka Raffo de la Fiesta de los Patios

El Puerto de Santa María presentó en la bodega del Castillo de San Marcos el cartel anunciador de la XXVII Fiesta de los Patios. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha presentado en la bodega del Castillo de San Marcos el cartel anunciador de la vigésimo séptima Fiesta de los Patios, en un acto que congregó a "numeroso público" y que contó con la presencia del alcalde, Germán Beardo, así como de los concejales David Calleja, Javier Bello y Millán Alegre.

Tal y como ha informado el Consistorio local en una nota, el cartel anunciador de esta vigésimo séptima edición es obra de la artista Keka Raffo, quien ha dejado su impronta personal a través de uno de sus característicos papirosaicos, una técnica propia que combina recortes de papeles de distintos colores y que, vista a distancia, recuerda a la pintura al óleo.

De esta forma, la obra refleja la esencia de los patios portuenses, rincones cargados de tradición, belleza y convivencia que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Además, durante la presentación se dio a conocer la fecha de celebración de este año, que, tendrá lugar del 14 al 17 de mayo.

Durante el acto, el alcalde Germán Beardo ha destacado que la Fiesta de los Patios "es una de las celebraciones más arraigadas de nuestro calendario, una cita que pone en valor nuestras tradiciones y la identidad de El Puerto", y ha subrayado que la calidad artística del cartel y la vinculación de su autora con la ciudad. Asimismo, ha añadido que "contar con una artista como Keka Raffo, tan ligada a la ciudad, es una garantía de sensibilidad y de respeto por nuestras señas de identidad".

Por su parte, el concejal David Calleja ha señalado que la Fiesta de los Patios "se ha consolidado como un referente cultural y turístico, y este cartel es una magnífica antesala de una nueva edición que volverá a abrir al público algunos de los espacios más singulares de nuestra ciudad".

Al hilo, la Fiesta de los Patios, que se organiza gracias a la colaboración del Ayuntamiento a través de la concejalía de Fiestas, alcanza en esta edición su número 27, consolidada como "una de las citas imprescindibles de la primavera portuense". La Administración local ha precisado que con motivo de su 25 aniversario se desarrolló un "amplio programa" de actividades conmemorativas, entre las que destacó la plantación de un ejemplar de eucalipto arco iris en el parque Calderón.

En contexto, Keka Raffo Caviglia, nacida en Chile y afincada en El Puerto de Santa María desde 1984, cuenta con una dilatada trayectoria artística. Formada inicialmente en Diseño Industrial y en Publicidad y Marketing, comenzó en El Puerto su andadura pictórica a través de cursos municipales, profundizando en técnicas como el óleo, la acuarela, el pastel y el collage, hasta desarrollar su personal lenguaje del papirosaico. A lo largo de su carrera ha participado en "numerosas exposiciones" colectivas e individuales dentro y fuera de España, ha sido seleccionada y premiada en diversos certámenes nacionales y sus obras forman parte de colecciones privadas, empresariales e institucionales, además de ilustrar portadas de libros.

Con este cartel, El Puerto de Santa María da salida a una nueva edición de la Fiesta de los Patios, una celebración que invita a vecinos y visitantes a "descubrir y disfrutar de la belleza de estos espacios únicos de la ciudad".