Rafael Miranda, presidente de Acerinox, ingresa en la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Acerinox, Rafael Miranda, ha sido nombrado este viernes Académico de Honor de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía. Durante su discurso, Miranda ha mantenido que "la consecución de un desarrollo sostenible que promueva un Estado del bienestar en el mundo pasa por la necesidad de la acción de muchos, pero se apoyará, como siempre ha sido, en el progreso de la ciencia, la tecnología y la inteligencia humana".

Según ha informado Acerinox en una nota, el evento ha estado presidido por Rogelio Velasco, Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta, y se ha celebrado en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

En su intervención, Miranda ha explicado que "el cambio climático requiere de una transición de toda la economía global y no tendrá una solución fácil mientras sigan existiendo desigualdades en el mundo y regiones y países que no quieran o no puedan supeditar su desarrollo justo al problema de la sostenibilidad medioambiental".

A continuación, ha explicado tres fenómenos adicionales a la Sostenibilidad que condicionan la evolución de la industria: la globalización (y el potencial giro que estamos viviendo hacia una nueva regionalización), el cambio de paradigma en el propósito empresarial y el binomio entre industria y sostenibilidad.

Sobre el primero, Miranda ha asegurado que "el fenómeno de la globalización se aceleró por la revolución de la tecnología de la información y la disminución de las fronteras nacionales y geopolíticas, propiciando una mayor circulación trasnacional de bienes, servicios y capitales" y, ante los diferentes problemas existentes en las cadenas de suministro, ha aseverado que "en los próximos años enfrentaremos una tendencia de cambio de una globalización hacia una regionalización de las cadenas de suministro impulsada por los gobiernos y por los agentes económicos".

Respecto al propósito de las empresas, Miranda ha explicado que la industria la ha desarrollado en línea con las tendencias, interiorizando el fenómeno de la sostenibilidad y los compromisos medioambientales sólidos, siendo un agente que trabaja, y trabajará, en pro del desarrollo de la misma.

Con todo ello, el presidente de Acerinox ha subrayado que "la industria tiene que ser competitiva, y eso significa una estrategia de mejora permanente de su posición a nivel global, porque la competencia es fundamentalmente global".

Entre los elementos que condicionan esa competitividad, ha destacado Miranda, se encuentra el coste de las materias primas, el impacto de las políticas públicas y el coste de la energía, un componente importante en la industria.

En este punto, ha subrayado la "necesidad de reconsiderar la matriz energética europea a largo plazo" y de "encontrar soluciones rápidas a los actuales costes de la energía para no ahogar a la industria".

Por último, Miranda ha subrayado que "lograr los objetivos de reducción de emisiones y neutralidad climática requerirá de la apuesta en inversión en Investigación y Desarrollo, como por ejemplo en nuevas tecnologías, como las necesarias para la obtención del hidrógeno verde que sustituyan a los combustibles fósiles y la dependencia de los mismos".