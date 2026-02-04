La rápida crecida del río Hozgarganta deja incomunicada a San Martín del Tesorillo (Cádiz)

Una calle de San Martín del Tesorillo inundada por la crecida del río. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de San Martín del Tesorillo están viviendo unas horas de preocupación por la rápida crecida del río Hozgarganta a su paso por este municipio de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, que se encuentra incomunicado por la inundación de sus vías de acceso.

Una vecina ha contado a Europa Press que aunque llevan sufriendo situaciones similares "desde hace años" cuando caen fuertes lluvias, la borrasca Leonardo está siendo "la que más" de las que han ido incidiendo desde la semana pasada, señalando que está siendo "desagradable" porque "viene mucha agua y no nos deja tregua, es una tras otra".

"La situación está muy mal, porque es mucha agua lo que está cayendo por la parte de arriba, entonces viene con mucha potencia, viene subiendo demasiado rápido y puede saltar a la carretera como la otra noche", ha contado esta vecina poco antes de que el municipio se quedase aislado.

Otro vecino ha asegurado que en sus 53 años de vida no ha visto una situación como la que está experimentando con la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro. Sobre esto, ha expresado su miedo a sufrir daños materiales y que se pierdan sus cultivos y sufran los animales que tiene su familia a su cargo. "La cosa está muy mal. En la edad que tengo nunca lo he visto", ha apuntado.

La rápida crecida del río es una de las cuestiones que más han trasladado los vecinos de esta pequeña localidad, que se encuentra ya con todas las carreteras de acceso inoperativas. En concreto, están cerradas la A-2101 hacia Montenegral, la A-2102 hacia San Enrique y la CA-8200 Tesorillo-San Pablo.