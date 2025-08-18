Reabre con bandera amarilla la playa de Santa Bárbara en La Línea (Cádiz) tras avistarse ejemplares de dragón azul

Archivo - Playa de Santa Bárbara en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha anunciado la reapertura este lunes de la playa de Santa Bárbara con bandera amarilla después de que este pasado domingo tuviera que cerrarse al baño al avistarse varios ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus), un pequeño especimen marino que no es venenoso pero cuya picadura es dolorosa.

En un audio remitido a los medios, el concejal de Mantenimiento Urbano, Rafael León, ha explicado que los servicios de socorrismo han hecho esta mañana un barrito completo a lo largo del litoral linense, con una moto de agua y una embarcación náutica, para un posible avistamiento de dragón azul.

Al no aparecer ningún ejemplar a lo largo de la mañana, se ha vuelto a abrir la playa de Santa Bárbara, pero con bandera amarilla. No obstante, a lo largo del día, los socorristas seguirán buscando en las playas ante una posible nueva aparición de este pequeño especimen.

Además, Rafael León ha informado que también ondeará la bandera amarilla en las playas de Levante y Sobrevela hacia Alcaidesa, con posibilidad de que se ponga la bandera de medusa, ya que "se ha visto algún avistamiento".

Ante todo esto, se ha pedido a los bañistas que se bañen en las playas "con precaución" y que ante cualquier avistamiento de dragón azul se lo comuniquen directamente a los socorristas, que "automáticamente cerrarán la playa".