Recuperan en una finca de Sevilla parte de las bicicletas robadas de noche en una tienda especializada de Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha recuperado en una finca de la localidad sevillana de Dos Hermanas parte de las bicicletas de alta gama que fueron sustraídas en un robo con fuerza perpetrado en la madrugada del pasado jueves 21 de agosto en una tienda especializada ubicada en la avenida Europa de Jerez de la Frontera.

En una actuación complementaria fueron intervenidos en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla dos vehículos que había sido presuntamente utilizados por los autores para la comisión del robo, ha indicado en una nota la Policía.

En la localización de estos vehículos han colaborado activamente agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Coria del Río, en la provincia de Cádiz.

Además, en el marco de la investigación, se han recuperado bicicletas procedentes de otros robos cometidos en distintas localidades de la provincia de Cádiz, lo que refuerza las líneas de trabajo abiertas para esclarecer la actividad delictiva del grupo investigado.

La operación ha sido llevada de forma conjunta por la UDEV de la Comisaría de Jerez y el Grupo UDEV-II de Delincuencia Organizada de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, contando con la colaboración de la Guardia Civil de Sevilla.

La investigación permanece abierta con el objetivo de recuperar la totalidad de los efectos sustraídos y proceder a la identificación y detención de los presuntos responsables.

Cabe recordar que el robo de estas bicicletas en una tienda especializada de Jerez fue grabado por los vecinos de la zona y difundido en redes sociales, donde se viralizaron rápidamente. Tras conocerse los hechos, la Policía inició una investigación para esclarecer el robo y detener a sus presuntos autores, además de recuperar la mercancía robada.