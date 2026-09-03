Rescatadas cinco personas atrapadas en las rocas tras encallar su embarcación en la Bahía de Cádiz

Embarcación siniestrada en la Bahía de Cádiz. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil ha auxiliado a cinco personas que se encontraban atrapadas en las rocas tras quedar encallada la embarcación recreativa en la que navegaban por la Bahía de Cádiz cerca del Puente Carranza.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 26 de agosto alrededor de las 19 horas cuando los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil fueron alertados por la Central Operativa de Servicio de la Comandancia sobre un accidente ocurrido en la Bahía de Cádiz, cerca del Puente Carranza, en la que cinco personas se habían quedado atrapadas, con la embarcación recreativa en la que navegaban, en una zona rocosa de difícil acceso.

Una vez que los guardias civiles se aproximaron a la ubicación de la embarcación siniestrada detectaron una situación completamente anómala en la que varias personas se encontraban de pie sobre unas rocas en medio del mar intentando empujar la embarcación encallada para liberarla.

Además, durante la aproximación de los agentes a la zona observaron que los tripulantes lograron liberar y desplazar la embarcación y que solo uno de ellos consiguió gobernarla, quedando los cuatro restantes aislados en un saliente rocoso sin posibilidad de salir por sus propios medios, lo que les generó un elevado estado de nerviosismo.

Así, los agentes del Servicio Marítimo Provincial, tras valorar la situación de riesgo por la dificultad de la zona rocosa y para evitar que los tripulantes permanecieran en esa circunstancia por mas tiempo, optaron por aproximarse al lugar con la embarcación auxiliar del cuerpo sin motores, solo a remo para tener un mayor control de aproximación.

Una vez próximos al punto donde se encontraban los tripulantes, procedieron al rescate subiéndolos a bordo de la embarcación de la Guardia Civil y poniendo fin a una situación que podía haberse complicado por el estado de la mar.