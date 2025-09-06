Rescatados en buen estado dos hombres localizados con trajes de neopreno en aguas del Estrecho de Gibraltar

Archivo - La unidad de Salvamar Atria, perteneciente a Salvamento Marítimo, en una foto de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado, 6 de septiembre, a dos varones en buen estado de salud que han sido localizados en aguas del Estrecho de Gibraltar con trajes de neopreno.

Según ha explicado un portavoz de Salvamento Marítimo a Europa Press, sobre las 9,00 horas de este sábado, un buque de nombre 'Transfjord' se ha puesto en contacto con el centro de dicho organismo estatal en Tarifa (Cádiz) para informarle de que había avistado a dos personas en el agua con trajes de neopreno.

Tras ello, desde el centro de Salvamento en Tarifa se ha dado aviso a los buques que se encontraran en la zona para que extremaran la vigilancia, así como se ha movilizado a la Salvamar 'Atria'.

Sobre las 10,20 horas, dicha Salvamar ha informado del rescate de estas dos personas, dos varones de origen magrebí "en buen estado" de salud, según han explicado las mismas fuentes, que han detallado que la embarcación de Salvamento se ha dirigido con ellos al puerto de Algeciras (Cádiz), donde los ha desembarcado.