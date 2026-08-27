Rescatados nueve migrantes en una patera a 25 millas al suroeste del cabo de Trafalgar en la costa de Cádiz

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TARIFA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado este pasado miércoles a nueve migrantes que viajaban a bordo de una patera y que fueron localizados a 25 millas al suroeste del cabo de Trafalgar, en la costa de Cádiz.

Tras recibir el aviso en la tarde del 26 de agosto del avistamiento de la patera, se movilizó a la salvamar Enif para tratar de localizar la embarcación.

Según ha informado Salvamento en redes sociales, consultadas por Europa Press, la patera con los nueve migrantes navegaba a unas 25 millas al suroeste de Trafalgar, en el Tarifa, para tratar de alcanzar la costa.

Una vez a bordo de la Enif, los migrantes fueron trasladados hasta el puerto de Cádiz, donde fueron recepcionados por la Policía Nacional para su posterior traslado a un centro de estancia temporal.