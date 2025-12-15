Rescatados tres escaladores tras sufrir un accidente en la Sierra de Cádiz, dos de ellos heridos graves

El helicóptero de la Guardia Civil rescatando a dos montañeros en la Sierra de Cádiz. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han rescatado a tres senderistas/escaladores que sufrieron un "gravísimo accidente" en la Sierra Cádiz cuando realizaban una ascensión montañera, donde tres de los participantes se separaron de la ruta. La rápida actuación del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil permitió salvar la vida a los dos montañeros heridos de gravedad, quedando ingresados en la UCI del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla.

Según ha explicado en una nota, el montañero que ascendía en primer lugar sufrió un desprendimiento de una roca cayendo sobre el segundo por una pendiente de más de 100 metros. Por su parte, el tercero de ellos quedó enriscado en una ubicación que dificultaba en exceso su rescate. Tras ser alertado el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil con base en Ubrique, un equipo localizó a los accidentados, debiendo desplazar un helicóptero de rescate desde su base en Granada.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este domingo, cuando un grupo de montañeros de 11 personas desplazados desde Sevilla, para realizar la ascensión al pico de la Graja en Cádiz, comunicaron a la Guardia Civil, a través del 112, que tres de los integrantes del grupo se habían separado de la ruta prevista y que se había producido un desprendimiento de rocas que propició la caída de dos de los montañeros, dejando aislado al tercero.

La situación médica de los dos heridos era de suma gravedad, por lo que el GREIM de Ubrique inició su salida de rescate a la vez que durante el acercamiento recababan datos sobre el accidente, que a la postre resultaron cruciales, según la Guardia Civil.

Una vez en zona de rescate, la aeronave de la Guardia Civil recogió a uno de los GREIM para dejarlo en la zona de los accidentados desde el aire y que éste procediera a la evacuación aérea de los dos heridos mediante el empleo de camilla elevada por grúa hasta el helicóptero. Después, cuando ya se evacuó a los dos heridos se accedió por tierra hasta el tercero de los montañeros, ayudándolo a descender y reencontrarse con el resto del grupo.