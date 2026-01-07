Rescatan a una persona atrapada en su vehículo tras caer a un canal de agua en Sanlúcar (Cádiz)

Vehículo hundido en un canal de agua en Sanlúcar - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Un hombre, en estado semiinsconciente por aparente hipotermia, ha sido rescatado tras quedar atrapado en su vehículo, que cayó a un canal de agua en la conocida como "carretera del plástico" en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CPBC) ha detallado en un comunicado que los hechos se produjeron durante esta pasada madrugada.

A la llegada de los efectivos de los parques de Sanlúcar y Jerez se observó que el canal fluía con un alto nivel de agua y se localizó el turismo siniestrado, del que solamente se apreciaba el techo, al estar sumergido casi en su totalidad.

Dada la gravedad de la situación y para poder salvar la vida al ocupante, se lanzó un primer bombero con una cuerda de seguridad para llegar hasta el vehículo, rompiendo una ventana y sacando al ocupante por la misma, el cual estaba en estado de semiinconsciencia.

Una vez fuera del vehículo, dos bomberos más se lanzaron en ayuda para extraer a la persona fuera del canal, donde fue atendido por los servicios sanitarios movilizados en el lugar del accidente.

Para esta compleja actuación se personaron en el lugar seis efectivos de bomberos y cuatro vehículos, en concreto una autobomba urbana ligera (P-42), un vehículo de rescate ligero (S-23), un vehículo pesado grúa (G-13) y un vehículo de mando (M-51). Además, colaboraron Policía Local de Sanlúcar y Guardia Civil de Cádiz.