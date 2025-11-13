Retrasos en los trenes de Cercanías y Media Distancia por una incidencia en el apeadero de Puerto Real (Cádiz)

Archivo - Varios personas con maletas en una estación. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en un tren en el apeadero de Puerto Real ha provocado retrasos de unos diez minutos y posibles modificaciones en su recorrido en los trenes del núcleo de Cercanías de Cádiz que circulan por esta estación y los trenes de Media Distancia de la relación Cádiz-Sevilla.

Según han concretado fuentes de Adif a Europa Press y han confirmado fuentes de Renfe, el problema se debe a una avería en un tren de Larga Distancia Alvia que cubría el trayecto Cádiz-Madrid Puerta de Atocha ha obligado a detener la circulación desde las 18,31 horas en el apeadero de Puerto Real, entre San Fernando-Bahía Sur y Las Aletas.

El tren se ha detenido en la vía I por una avería en su sistema de autopropulsado, mientras la circulación se realiza por la vía II, que ha sido banalizada para permitir el paso de otros servicios.

Por su parte, según Renfe, a las 20,15 los viajeros de tren de la incidencia, han sido reubicados, mientras que en Sevilla se ha dispuesto otro tren para transbordar hasta el destino.

Como consecuencia de la incidencia, un tren de Cercanías ha tenido que retroceder hasta San Fernando-Bahía Sur para continuar su recorrido por la vía II, y los pasajeros serán encaminados al tren de Media Distancia 13019 hasta Sevilla-Santa Justa, y desde allí a su destino en otras circulaciones.