Los Reyes Magos visitan a los menores ingresados en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar en Los Barrios (Cádiz)

Los Reyes Magos visitan a un menor ingresado en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz) - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CAMPO DE GIBRALTAR

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Los Reyes Magos de Oriente han visitado este lunes el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar de Palmones, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz), para repartir ilusión entre los menores ingresados en las Urgencias Pediátricas de este centro sanitario, y en lo que es una de las primeras paradas de un día que les llevará por las cabalgatas de la provincia y a visitar las casas de todos los niños para dejarles sus regalos.

Melchor, Gaspar y Baltasar han repartido caramelos, ilusiones y adelantado algunos obsequios a los niños que han tenido que acudir a las Urgencias Pediátricas, así como a aquellos que se encontraban temporalmente ingresados por alguna patología, lo que ha hecho su estancia en el centro hospitalario y la de sus padres "mucho más amena y llevadera", como ha señalado en una nota Quirónsalud.

Sus Majestades han recorrido las diferentes plantas del hospital repartiendo caramelos entre los más pequeños, además de charlar y hacerse fotos con miembros del personal del centro hospitalario.

La iniciativa permite al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar mantener su compromiso con el bienestar emocional de los pacientes pediátricos y sus familias, demostrando que salud, ilusión y diversión pueden ir de la mano.

La actividad ha sido organizada por el Ayuntamiento de Los Barrios con la colaboración del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar.