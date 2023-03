Riki Rivera conecta las dos orillas del Atlántico con su canción para el Congreso de la Lengua de Cádiz

CÁDIZ, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bastinazo, jartible, chuminá o papelillos son algunas de las palabras que suenan a Cádiz y que aparecen en 'La Lengua', el tema que el artista gaditano Riki Rivera ha lanzado para el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que comienza este lunes 27 de marzo en Cádiz. Una canción en la que fusiona ritmos caribeños, como la salsa, la rumba, la samba o el cha-cha-chá, con una letra con acento gaditano y, a ratos, "ligero", logrando en menos de cuatro minutos unir ambas orillas del Atlántico.

"¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada. Se me entiende clarito, usted va despacito y le llevo ventaja. Así habla mi tierra, mi raíz, mi llamada, que mi acento es bonito, perfecto, exquisito, pasó usted la raya. No se lo permito, mi lengua es sagrada", reza el estribillo de la canción en la que Rivera hace un llamamiento a la unidad de la gente.

"Entiendo que para un congreso tan académico lo ideal al 100 por 100 habría sido una canción más seria y fundamental, pero estamos en Cádiz y eso se tiene que notar", ha contado Riki Rivera en una entrevista con Europa Press, en la que ha explicado que "se podían haber hecho mil cosas" pero que se encuentra en un momento en que quiere hacer música "que una y conecte a las personas".

Así nace este 'La Lengua', una canción "de puertas abiertas" que "invita a todo el mundo a entrar", y que se presenta como "un comité de bienvenida" a este Congreso Internacional que arranca el lunes en la capital de la palabra. "Es la visión que tengo para defender la lengua española desde mi atalaya que es Cádiz", ha comentado el artista gaditano, contento con el resultado de este tema, que desde que se publicó en Youtube el pasado 17 de marzo lleva más de 86.000 reproducciones.

"Que no te confunda la palabra, el acento o el canto, que lo importante es que acabemos conectando, [...] lo fundamental es quererse y es más sencillo de lo que parece", continúa la canción en sus compases finales, invitando a eso que Rivera buscaba al escribirla tras recibir el encargo personal de la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla.

La responsable municipal, ha relatado, le pidió que pusiera música y letra al Congreso de la Lengua de Cádiz durante un acto en Madrid por la defensa del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un arte muy vinculado a la idiosincrasia gaditana, tanto ya como la canción de Rivera, que recoge en sus cuatro minutos palabras propias del habla gaditana como malaje, coraje, saborío, bienmesabe, jartible, chuminá, no ni na, papelillos, patulea, beduino, escamondao o bastinazo, entre muchas otras.

"Es una canción hecha con gracia y con la guasa de Cádiz, no te puedes enfadar con ella", ha asegurado Riki Rivera, defendiendo esa suerte de "jeroglífico" que puede llegar a ser su canción para quien no conozca esas palabras propias que se usan en Cádiz, y "obligue" al que la escuche a "descifrarlo". Eso, ha explicado es lo que buscaba este gaditano con 'La Lengua', "que yo te diga palabras y tú, por muy académico que seas, te pares y digas: ¡qué maravilla!. Ahí está la riqueza de todo esto".

Su canción también está vinculada íntimamente al carnaval de Cádiz, con frases extraídas de chirigotas históricas como "Los guachisneys", de 1968, que relata en un momento del videoclip el periodista y humorista Manu Sánchez, y con la presencia en el videoclip de su amigo y autor de carnaval Kike Remolino, que simboliza, ha explicado, "su infancia y su relación con el carnaval".

"La lengua es un ente vivo, es nuestro cauce de comunicación, es el español que se habla aquí, en la ciudad más antigua de occidente", ha defendido Rivera, quien ha dicho que del Congreso espera "aprender y callarme la boca", porque empezó como músico a los 14 años y tuvo "muy poco tiempo" para estudiar pero que "le gusta aprender".

Su papel en este Congreso Internacional de la Lengua Española no se queda sólo en una canción, ya que el domingo por la tarde noche participará en la recepción oficial con los participantes de este evento en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, en una especie de "bienvenida musical" en la que también sonará el tema estrella de la semana, 'La Lengua'.

Pero esta no será la única oportunidad de disfrutar con las canciones y el talento de Riki Rivera, ya que el 1 de mayo actuará en el Gran Teatro Falla con 'Las que van al paraíso en Cádiz', un concierto en el que espera colgar, no el cartel de 'Sold out' sino el de "Te lo dije", como él mismo ha bromeado.

