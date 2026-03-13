Robles agradece a los 1.280 soldados del Centro de Formación de Tropa de San Fernando (Cádiz) su vocación de servicio

Margarita Robles en el Centro de Formación de Tropa de San Fernando. - MINISTERIO DE DEFENSA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el Centro de Formación de Tropa número 2 del Ejército de Tierra, en San Fernando (Cádiz), donde se imparte la enseñanza militar de formación necesaria para los jóvenes que aspiran a convertirse en soldados profesionales, y ha agradecido a los 1.280 nuevos soldados su vocación de servicio.

Una vocación que "os ha llevado a elegir una profesión que, además de permitiros tener un futuro, significa formar parte de una gran familia", ha afirmado Robles, que ha añadido que "los valores militares que se aprenden aquí son el motor que mueve a nuestras Fuerzas Armadas en los momentos más difíciles, su formación y profesionalidad son muy reconocidos en el escenario internacional".

En una nota, el Ministerio ha señalado que el centro docente militar es referencia en el Ejército de Tierra en la formación para el acceso a la condición de Reservista Voluntario en las categorías de oficial, suboficial y tropa, además de impartir cursos de perfeccionamiento para la tropa.

Un total de 1.287 alumnos (173 mujeres) juraron bandera el pasado 24 de enero, dentro del Segundo Ciclo de Formación de 2025 que empezó el 17 de noviembre. Los alumnos del CEFOT que aspiran a ser militares de Tropa se someten durante cinco meses a un programa de estudios, con jornadas de instrucción y maniobras, dividido en tres etapas: orientación y adaptación, formación general militar y formación específica.

La ministra, acompañada por el JEME, ha visitado las instalaciones, entre ellas las aulas del Plan de Acción individual de Desarrollo personal para los alumnos y la de formación online de módulos profesionales.

Por su parte, los reservistas voluntarios reciben durante dos semanas la formación básica, una experiencia inolvidable para militares y civiles, según el Ministerio, que ha recordado que firmó con la Universidad de Cádiz un convenio para la realización de prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios en el CEFOT 2.