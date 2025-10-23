Robles impone un centenar de condecoraciones por la intervención del Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz) en la Dana

Margarita Robles en el acto de condecoración a militares del Tercio de Armada de San Fernando que paticiparon en la Dana - MINISTERIO DE DEFENSA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha impuesto un centenar de condecoraciones a los militares de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada', en San Fernando (Cádiz), por su intervención en la Dana. A punto de cumplirse un año de la tragedia de la Dana, "imponemos estas condecoraciones, que guardan aquellas imágenes de esfuerzo y sacrificio y que son un reconocimiento a la heroicidad de cada uno de ustedes, siempre al lado de quien los necesita", les ha dicho.

Según ha indicado el Ministerio de Defensa en una nota, Robles ha señalado que estas condecoraciones no solo reconoce la labor de las Fuerzas Armadas, sino que sirve para recordar "el orgullo de poder contar, siempre, con la profesionalidad y la empatía de los hombres y mujeres de nuestros ejércitos y la Armada, en cualquier circunstancia".

En este sentido, la Armada ha recordado que se desplegó a las pocas horas de aquel 29 de octubre con todo tipo de capacidades, desde soldados de Infantería de Marina a buzos, pasando por drones o los buques cazaminas, que estuvieron a disposición de la emergencia todo el tiempo que fue necesario.

Catarroja, Sedaví, Benetússer o Paiporta fueron localidades que pudieron atestiguar la labor, motivación y entrega de las Fuerzas Armadas, que "son un ejemplo y un honor", ha expresado Robles.

La Brimar-TEAR es una unidad esencial de la Armada y componente expedicionario de la Fuerza de Infantería de Marina que tiene como principal cometido la realización de operaciones militares en las costas, iniciadas en el mar. Sus capacidades posibilitan su empleo también en operaciones puramente terrestres, ha señalado el Ministerio.

En este sentido, ha recordado que el despliegue de la Armada alcanzó su punto máximo el 6 de noviembre, con más de un millar de efectivos bajo el mando del comandante de la Brimar-TEAR, el general de brigada José María Sanz Alisedo, también condecorado este jueves.