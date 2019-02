Romero (Cs) critica la actitud "infantil" de PSOE-A y Adelante con la comisión parlamentaria de Cultura

Publicado 08/02/2019 12:29:35 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz y parlamentario andaluz por la provincia de Cádiz, Sergio Romero, ha criticado la actitud "infantil" de PSOE-A y Adelante Andalucía por la presidencia de Vox en la comisión parlamentaria de Cultura.

En declaraciones a los periodistas, Romero ha recordado además que "llama la atención que hayan puesto el grito en el cielo por un acuerdo que cerraron los cinco grupos por unanimidad, con consenso y sin mayor problema".

No obstante, ha señalado que "hay que dejar claro que la presidencia de una comisión no llega a más que a ordenar el debate y preparar el orden del día, no tiene nada que ver con el desarrollo del Gobierno, la toma de decisiones o competencias de gobierno, que eso le corresponde a Cs y PP".