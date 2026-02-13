Rota (Cádiz) advierte de los daños en sus playas antes de Semana Santa y pide apoyo para afrontar los arreglos

Daños en una playa de Rota tras el paso de los últimos temporales. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha trasladado su "profunda preocupación" ante "los graves daños" que los continuos temporales y borrascas de alto impacto han provocado en sus playas, una situación que se agrava ante la inminente llegada de la Semana Santa, inicio de la temporada media y antesala de los meses de mayor afluencia turística. Es por eso que ha solicitado apoyo económico a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para afrontar los costes de estos arreglos.

Las playas de Punta Candor, Galeones y su paseo marítimo y la playa de La Ballena han sido algunas de las zonas más afectadas, donde las borrascas han derribado pasarelas, provocado una "notable" pérdida de arena, destrozado tramos de paseos marítimos y arrastrado gran cantidad de restos orgánicos y residuos.

Solo en una jornada de esta semana, los servicios de Playas retiraron en Punta Candor alrededor de 24.000 kilos de residuos, según ha apuntado el Ayuntamiento de Rota en una nota.

En ese sentido, se ha explicado que "a pesar de los constantes esfuerzos realizados por la Delegación de Playas, el persistente azote del temporal ha afectado de manera muy significativa a la franja costera, llevándose por delante numerosas actuaciones de reparación ya ejecutadas y comprometiendo la estabilidad y operatividad de accesos, equipamientos e infraestructuras básicas".

Tras visitar y comprobar sobre el terreno el estado actual de las playas, el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, acompañado por el delegado de Playas, José Antonio Medina, ha subrayado "la magnitud de los daños" y su preocupación por el estado de la playa ante la proximidad de la Semana Santa.

El regidor ha destacado "la labor incansable" que vienen desarrollando los operarios municipales, "incluso en condiciones meteorológicas muy adversas", para proteger el sistema dunar, asegurar los accesos y reparar pasarelas de bajada a la arena.

El Ayuntamiento ha reiterado que, aunque se continuará trabajando "intensamente en los próximos días" aprovechando la mejora prevista del tiempo, "la magnitud de los daños requiere del respaldo de administraciones superiores".

Por ello, se va a solicitar formalmente apoyo económico y "mecanismos extraordinarios de financiación" a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de poner en marcha actuaciones "urgentes" que permitan garantizar la seguridad, accesibilidad y adecuado estado de las playas de cara a la Semana Santa.

El Ayuntamiento ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que "extreme la precaución, respete la señalización y los cortes establecidos y colabore en la conservación del litoral en estos momentos especialmente delicados".

Tal y como se ha expresado, desde la labor municipal se seguirá trabajando "con todos los medios disponibles" en la recuperación del litoral roteño, trasladando su confianza en que, "con el esfuerzo conjunto de todas las administraciones", las playas puedan estar "en las mejores condiciones posibles para recibir a vecinos y visitantes en unas fechas tan señaladas para la ciudad" como es la próxima Semana Santa, que tendrá lugar a finales de marzo.