Ruiz Boix denuncia el "maltrato" a municipios socialistas y acusa a la Junta de llevar la sanidad a la "decadencia"

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reiterado la denuncia sobre el "maltrato" a los municipios socialistas por parte de la Diputación Provincial, así como la "inoperancia y decadencia" de los servicios públicos de la Junta de Andalucía, especialmente en materia de sanidad.

Así lo ha expuesto este lunes el dirigente socialista en el primer Comité Provincial del PSOE de Cádiz, tras el 15 Congreso, en Benalup-Casas Viejas. Ruiz Boix ha comenzado su intervención en el plenario solidarizándose con el pueblo de Gaza y condenando el genocidio que está cometiendo Israel.

En declaraciones previas a los medios, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Hospital Regional y ha contrapuesto la gestión del Gobierno andaluz con la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de empleo e inversiones.

En primer lugar ha agradecido la labor del alcalde socialista de Benalup-Casas Viejas, Antonio Cepero, y de su equipo, y ha cargado contra el "sectarismo" de la Diputación de Cádiz que, según el dirigente, "castiga a los ayuntamientos donde la ciudadanía votó a las siglas socialistas, al privarles de la financiación que antes recibían, marginando a los pequeños municipios".

El líder socialista ha centrado su discurso en un ataque hacia la gestión de la Junta de Andalucía, asegurando que el Gobierno de Moreno "está llevando los servicios públicos a un declive insostenible". "La sanidad pública desgraciadamente no solo está en la UCI, sino que ya viene sobreviviendo únicamente gracias a la profesionalidad de los trabajadores del SAS y no a la financiación de un Gobierno que solo dirige los recursos a una sanidad privada, a una privatización y externalización", ha subrayado.

El dirigente socialista ha aportado datos sobre la situación como los más de 30.000 gaditanos que están en las listas de espera del quirófano, o los más de 260.000 que están en listas de espera de consultas con especialistas. Además, ha censurado que el aumento de financiación de 53.000 millones de euros más que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado a la comunidad en comparación con el PP de Rajoy, se esté "destinando a externalizaciones con una suma de contratos fraudulentos que vienen siendo objeto de investigación por parte de la justicia".

En contraste, Ruiz Boix ha puesto en valor el compromiso del Gobierno central con la provincia, resaltando "la carga de trabajo para Navantia y el mayor volumen comercial y los contratos para Airbus, que han contribuido a reducir el desempleo en más de 40.000 personas".

En esta línea, ha destacado la figura de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien "siempre que visita la provincia de Cádiz, trae alguna gestión positiva", como la reciente cesión de los terrenos necesarios para construir el Hospital regional de Cádiz, una infraestructura "puntera y a la vanguardia necesaria cuya promesa la Junta lleva más de siete años incumpliendo".

"Todo lo bueno que ha pasado en la provincia estos siete años tiene el sello del PSOE como los 40.000 desempleados menos, Montero es una mujer comprometida con su tierra y el PP no soporta que las buenas noticias en esta provincia provengan del Gobierno progresista", ha señalado.

Finalmente, Ruiz Boix ha convocado a los más de 5.000 militantes del PSOE de Cádiz y a todos los progresistas de la provincia a una "precampaña electoral" para los próximos meses. El objetivo, según el secretario general, es "encauzar a todos esos gaditanos que buscan una alternativa a la privatización y al declive de los servicios públicos".

"La mejor alternativa para Andalucía la representa el PSOE de Andalucía, la representa Montero", ha subrayado instando a "todos a que colaboren, a que arrimen el hombro, a que nos ayuden en esta precampaña electoral, en estos nueve meses que quedan hasta que se active el botón electoral por parte de Moreno, a todos los que puedan sumar para que en las próximas andaluzas los gaditanos de una forma abrumadora voten por el progreso".

En la misma línea, ha pedido que colaboren con el proyecto de Montero "junto a nosotros para redactarlo, mejorarlo y en definitiva para que pueda cumplir todas las expectativas que tienen los gaditanos".

