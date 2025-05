La ruta 'Cádiz Emplea' propicia la contratación de dos personas en la segunda jornada de Clece en la provincia

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Ruta 'Cádiz Emplea' ha realizado este miércoles en la capital gaditana la segunda de sus cuatro paradas donde a las más de 100 entrevistas realizadas se ha sumado la contratación de dos personas 'in situ', que entrarán a formar parte de la plantilla de Clece en el servicio de limpieza del Hospital de Puerto Real y otra, como vigilante de seguridad en el mismo centro hospitalario.

En una nota, Clece ha señalado que antes de comenzar la ruta ya estaban todas las citas previas cerradas para las cuatro paradas que tiene previsto hacer en la provincia de Cádiz, aunque han sido numerosas las personas sin cita las que se han acercado para optar a uno de los 100 puestos de trabajo ofertados para toda la provincia de Cádiz.

"Traer la oficina de empleo a una ciudad, al municipio, da mucha cercanía, y brindar a las personas de colectivos desfavorecidos la oportunidad de acceder a un empleo, que se les atienda y que nuestras técnicas y técnicos de selección les hagan una entrevista personal refleja la sostenibilidad social de Clece y sus filiales", ha explicado Antonio Bernal, gerente de Clece y filiales en Cádiz.

Isabel María Sánchez y Alejandro Calvente son los nombres y apellidos de las dos personas contratadas este miércoles, para lo cual el equipo de selección ha valorado sus currículums y, tras comprobar que se ajustaban a dos de los perfiles profesionales demandados y tras sendas entrevistas, formarán parte de la plantilla de Clece en breve.

"No me lo creo, pero me han dicho que el sábado empiezo a trabajar, no sé ni qué decir. Muchísimas gracias por la estabilidad económica que eso supone en mi casa", ha afirmado Isabel María Sánchez, al igual que Alejandro Calvente, que ha mostrado su agradecimiento y manifestado que "ha sido toda una sorpresa".

La inserción laboral es "una preocupación constante" de las administraciones públicas y también de las empresas privadas. La colaboración entre ambas partes es "esencial", según Clece, para la correcta prestación de servicios "esenciales para la sociedad", y también para la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.

Así, ha agradecido el apoyo institucional del Ayuntamiento de Cádiz con la visita al autobús de Beatriz Gandullo, concejala delegada de Desarrollo Económico y Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Cádiz. "Agradecer a Clece que hayan decidido que una de las paradas haya sido en la capital de Cádiz. Nosotros tenemos puesto el foco en el empleo y hoy nos encontramos con algo maravilloso por lo que desde el Ayuntamiento solo podemos estar agradecidos", ha manifestado Gandullo.