La Sala de Alumnos Ilustres del Colegio San Luis Gonzaga de El Puerto (Cádiz) incorpora un retrato de Juan Ramón Jiménez

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Sala de Alumnos Ilustres del Colegio San Luis Gonzaga de los Padres Jesuitas ha celebrado un acto, presidido por el alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en el que se ha donado al centro un retrato del Premio Nobel de Literatura en 1956, Juan Ramón Jiménez, realizado por la pintora Paloma Armenteros Muñoz.

Como ha apuntado el Ayuntamiento de El Puerto en una nota, Juan Ramón Jiménez Mantecón fue matriculado interno en este colegio en 1893 para estudiar Bachillerato, obteniendo el grado de Bachiller en 1896 y partiendo a Sevilla con la intención de estudiar la carrera de Derecho.

Germán Beardo ha mostrado su satisfacción por la donación de este retrato, indicando que con él "se engrandece el valor artístico de la sala", al tiempo que "se continúa homenajeando a antiguos alumnos de un centro educativo tan importante", añadiendo ahora "la presencia de uno de los más notables escritores españoles".

La donación de la citada obra eleva a ocho los retratos que componen la Sala de Alumnos Ilustres, ubicada en el histórico Edificio San Luis Gonzaga, en la Plaza del Ave María.

La figura del poeta moguereño se suma a las de Rafael Alberti Merello, Pedro Muñoz Seca, Juan Guilloto León, Juan Gavala Laborde, Hipólito Sancho de Sopranis, Pedro Pineda Gutiérrez y Ángel Salvatierra Velázquez.

El alcalde ha subrayado además "la apuesta" del gobierno local "por la cultura, la memoria y el patrimonio portuenses", recordando la recuperación del Hospitalito para Museo del Patrimonio Histórico y la próxima creación de un espacio dedicado al pintor Enrique Ochoa.

El óleo de Paloma Armenteros representa a Juan Ramón Jiménez sentado en un butacón, en actitud reflexiva. La artista ha explicado que para realizar la obra emprendió un trabajo previo de documentación fotográfica, decidiéndose finalmente por una imagen captada por Juan Guerrero, amigo íntimo del poeta.

"Siempre me ha gustado mucho Juan Ramón, he leído bastantes de sus obras y visitar su Fundación me inspiró. Pintar este retrato ha sido una gran alegría", ha dicho la autora del cuadro.

El acto ha incluido la lectura del poema juanramoniano 'El viaje definitivo', a cargo de Juan Villarreal, y una semblanza de Armenteros y de su obra realizada por Javier Maldonado Rosso.

Asimismo, Antonio Bollullo, impulsor de la entrega, ha expresado su satisfacción por que la sala cuente ya con el retrato de "un alumno ilustre imprescindible".

Como broche, el gerente de la Fundación Juan Ramón Jiménez y director de la Casa Museo del Nobel, Antonio Ramírez, ha entregado al Ayuntamiento de El Puerto, en nombre del Ayuntamiento de Moguer, una escultura del poeta, obra de Gloria Flores, junto a 15 libros, entre obras y estudios sobre el autor de 'Platero y yo', que pasarán a enriquecer los fondos de la Biblioteca Municipal.