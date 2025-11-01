La Sala de la Juventud de El Puerto (Cádiz) acoge la 'Jornada Friki Halloween' con actividades hasta las 21,00 horas

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El concejal de Juventud, José Ignacio González Nieto, ha destacado el "éxito de participación" que está teniendo este sábado la 'Jornada Friki Halloween', organizada por primera vez por la Asociación Juvenil Sala de la Juventud, con las colaboraciones de la Asociación Cultural Gremio del Ars Goetia y la Asociación Yongsang, y que continúa desarrollándose hasta las 21,00 horas con entrada libre y actividades gratuitas.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la propuesta, dirigida preferentemente a jóvenes de 14 a 35 años, aunque abierta a todos los públicos, está generando "un gran ambiente en la Sala de la Juventud", que desde las 10,00 horas se ha convertido "en un punto de encuentro donde compartir aficiones, descubrir actividades y disfrutar de un ocio alternativo, creativo y saludable".

La programación incluye zona de videojuegos, juegos de mesa, artesanía, exposición de muñecas góticas a cargo de la Asociación Cultural Gremio del Ars Goetia, concurso de baile K-pop con coordinación de la Asociación Yongsang y escenario libre para karaoke y actuaciones. Todo ello con "una respuesta sobresaliente por parte del público".

Así, el concejal José Ignacio González ha acudido durante la jornada para acompañar a los jóvenes y asociaciones participantes, subrayando que este tipo de iniciativas "ponen en valor el talento y la implicación de nuestra juventud, que aporta ideas, impulsa actividades y dinamiza la ciudad".

Asimismo, ha recordado que desde el Ayuntamiento se "seguirá apostando por una programación juvenil variada, que permita a los jóvenes de El Puerto expresar sus intereses y disponer de espacios propios para disfrutar de su tiempo libre".

González Nieto ha "agradecido especialmente el trabajo de la Asociación Juvenil Sala de la Juventud", que preside Lucía Cuevas, y la colaboración de las entidades involucradas, animando a quienes aún no se han acercado a hacerlo durante la tarde: "La Sala está este sábado primer día de noviembre llena de vida y ganas de pasarlo bien. Invitamos a todos los jóvenes a aprovechar esta jornada hasta las nueve de la noche".