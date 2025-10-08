Sale ardiendo una chatarrería del Polígono El Portal en Jerez (Cádiz) dejando una intensa columna de humo

Localización del incendio que ha dejado una intensa columna de humo al arder una chatarrería en Jerez (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz del parque de Jerez de la Frontera están actuando en el incendio que se ha declarado en la chatarrería del Puente del Duque, en la zona del Polígono El Portal, que está dejando una intensa columna de humo al arder material exterior y neumáticos.

Desde las 16,30 horas de este miércoles se trabaja para tratar de extinguir este incendio, desalojando algunas de las naves próximas a la afectada por prevención y ante una posible toxicidad del humo.

Como ha informado el Consorcio de Bomberos, no hay heridos derivados de este incendio, que continúa activo.

El fuego se encuentra confinado en una zona, por lo que no hay riesgo de propagación a las viviendas, aunque como medida de precaución se ha hecho un llamamiento a la población para que no se acerque a la zona, y que los residentes de zonas próximos intenten permanecer en sus casas con las ventanas cerradas si ven que se aproxima el humo.