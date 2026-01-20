Salvamento auxilia en la costa de Barbate (Cádiz) a tres personas que se quedaron sin motor en el velero en el que iban

Publicado: martes, 20 enero 2026 8:57
BARBATE (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha auxiliado en la madrugada de este martes a un velero con tres personas a bordo. La embarcación había quedado sin propulsión cuando navegaba frente a la costa de Barbate (Cádiz).

A las 04,10 horas, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tarifa recibió aviso del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) tras una llamada a la línea 900, informando de que un velero solicitaba asistencia para acceder al puerto de Barbate debido a una avería en su motor.

La embarcación, identificada como Viriato, solicitó asistencia de remolque ya que navegaba únicamente a vela, sin motor ni generador eléctrico; se encontraba a unas tres millas náuticas al suroeste de la bocana del puerto, han explicado a Europa Press fuentes de Salvamento.

El CCS Tarifa movilizó a la Salvamar Enif, que se dirigió a la zona y estableció remolque con el velero hasta el puerto de Barbate. La llegada a puerto se produjo sin incidencias, finalizando la intervención a las 6,20 horas con las tres personas a bordo en buen estado y la embarcación a salvo.

