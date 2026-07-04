San Fernando (Cádiz) activa el protocolo por altas temperaturas para proteger a las personas sin hogar

Archivo - Fachada exterior del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha activado el protocolo de actuación ante las altas temperaturas con el objetivo de "proteger a las personas sin hogar durante los episodios de calor extremo". Como parte de este dispositivo, se ha habilitado el albergue Casa Hogar Federico Ozanam como centro de día, ofreciendo un "espacio seguro donde resguardarse durante las horas de mayor incidencia del calor".

En una nota de prensa, el Consistorio isleño ha informado que el centro permanece abierto desde la mañana hasta las 19,30 horas para aquellas personas sin hogar que, "aunque no deseen permanecer de forma continuada en el albergue, puedan disponer de un lugar donde evitar la exposición a las altas temperaturas". Durante su estancia "se les facilita comida y bebida para garantizar una adecuada hidratación y alimentación, además, si existen plazas disponibles, también se les ofrece la posibilidad de pernoctar en el albergue".

Este dispositivo ha formado parte de la atención que el Área Municipal de Servicios Sociales presta a las personas en situación de sinhogarismo y que "se intensifica durante los meses de verano para minimizar los riesgos asociados a las altas temperaturas". Asimismo, este área ha indicado que "se han considerado las aportaciones y peticiones realizadas por la Asociación Personas Sin Hogar Con Derechos".

En este contexto, el protocolo se ha desarrollado en coordinación con la Sociedad San Vicente de Paúl y con Cruz Roja, cuyos equipos de calle, un servicio conveniado con el Ayuntamiento, "refuerzan estos días su labor con un dispositivo específico frente a las altas temperaturas". Durante sus recorridos por distintos puntos de la ciudad han distribuído agua, fruta y elementos de protección, además de "informar y acompañar a las personas más vulnerables para prevenir situaciones de riesgo derivadas del calor".

Al hilo, los equipos de calle, que el Ayuntamiento financia a través del convenio de colaboración con 'Cruz Roja', están integrados por "personal técnico especializado que realiza rutas diarias por la ciudad para detectar, contactar y atender a personas en situación de calle, ofreciéndoles apoyo social, orientación y acceso a los recursos disponibles".

De esta manera, la atención a las personas sin hogar que presta el área de Servicios Sociales se ha reforzado a través de los convenios de financiación que cada año se renuevan con entidades como Cáritas Diocesana, la Sociedad San Vicente de Paúl, El Pan Nuestro y Cruz Roja, "consolidando una red de apoyo que permite ofrecer una respuesta integral a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente durante los episodios de calor extremo".

Por otro lado, ante los episodios de altas temperaturas, el Consistorio ha incidido en la importancia de extremar las precauciones para prevenir los golpes de calor, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

En este sentido, se ha recomendado a las personas mayores, así como a quienes desempeñan trabajos al aire libre o en condiciones de elevada exposición al sol, "evitar la actividad física durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratados, buscar espacios frescos y protegerse del sol con ropa ligera y elementos como gorras o sombreros". Por último, el Ayuntamiento ha insistido en "solicitar atención sanitaria de forma inmediata ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, desorientación o pérdida de conocimiento".