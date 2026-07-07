San Fernando (Cádiz) celebra la Ferial del Carmen y de la Sal del 14 al 19 de julio

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en la presentación de la Feria de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha presentado la programación oficial y el cartel anunciador de la Feria del Carmen y de la Sal 2026, que se celebrará del 14 al 19 de julio y que volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro para miles de isleños y visitantes con una propuesta que combina tradición, identidad, música, convivencia y un importante impulso al tejido social y económico local.

La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa, Patricia Cavada, junto con la concejala de Fiestas, Nerea León, el concejal de Infraestructuras y Eventos, Miguel Ángel Fernández, el hermano mayor de la Archicofradía del Carmen Coronada, Juan José Richarte, y Luti Ruiz como representante de la Salina San Vicente, que han sido protagonistas de uno de los elementos más singulares de esta edición, la reproducción de una alfombra de sal inspirada en el cartel oficial de la Feria.

"Queríamos presentar los principales hitos de nuestra Feria del Carmen y de la Sal, pero también hacerlo poniendo en valor aquello que mejor nos representa como ciudad", ha señalado la alcaldesa, que ha destacado que la imagen de esta edición "une tradición, patrimonio, creatividad e identidad isleña".

El cartel anunciador de la Feria ha sido diseñado, una vez más, por el equipo creativo del Ayuntamiento de San Fernando. La imagen toma como elemento principal la sal, uno de los símbolos históricos de la ciudad, para recrear las letras de la Feria mediante una composición inspirada en las tradicionales alfombras de sal que cada 16 de julio acompañan la procesión de la Virgen del Carmen.

Coincidiendo además con el 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Patrona, el cartel incorpora referencias a esta efeméride y a los colores que identifican a San Fernando, reforzando el vínculo entre la Feria, la tradición marinera y el patrimonio salinero. Igualmente, la imagen del recinto estará inspirada en los colores blanco y azul, el patrimonio salinero y la tradición marinera de San Fernando.

La Feria del Carmen y de la Sal volverá a apostar por una programación musical gratuita y variada que busca atraer a públicos de todas las edades. Como principal novedad, el Ayuntamiento incorpora este año una jornada de Preferia, que se celebrará el 13 de julio en la Plaza del Rey y que servirá como antesala del inicio oficial de las fiestas, según ha explicado.

Además, todas las academias de baile flamenco de San Fernando protagonizarán un gran espectáculo conjunto como homenaje al 75 aniversario del nacimiento de Camarón de la Isla, sumándose así al amplio programa de actividades que la ciudad viene desarrollando durante este Año Camarón. "Queríamos que nuestras academias tuvieran un protagonismo especial y que fueran ellas quienes abrieran la Feria rindiendo homenaje al mayor artista que ha dado esta ciudad", ha explicado la alcaldesa.

El martes 14 tendrá lugar la inauguración oficial con la proclamación de la Salinera Mayor de la Feria del Carmen y de la Sal 2026, Vanesa Guerrero, y su corte, seguida del tradicional alumbrado. Una gala presentada la periodista Rocío Vicente. Esa misma noche actuará Tomasito, uno de los artistas más carismáticos del panorama nacional.

A lo largo de la semana se sucederán las actuaciones de Marisol Bizcocho, Radio Makandé, Álvaro García y Las Rodes, configurando una oferta musical que combina flamenco, pop, fusión y nuevos talentos. "Buscamos una programación de calidad, con artistas muy diversos y capaces de atraer cada día a públicos diferentes. Queremos que quien venga a un concierto disfrute también del ambiente de las casetas y permanezca en la Feria", ha señalado la alcaldesa.

La programación se completará con jornadas ya tradicionales como el Día del Niño y la Niña (martes 14), el Día de la Mujer (15), la Cena de Mayores Activos (día 17) y las actividades organizadas por las propias casetas durante toda la semana.

Estas actuaciones será en el Auditorio Municipal con una portada que rinde homenaje a los orígenes de la feria en el Parque mediante la recreación de la histórica caseta municipal de la antigua Feria del Carmen.

Según ha indicado el Ayuntamiento, este año la Feria contará con 37 casetas, aunque el Ayuntamiento ha recibido un total de 51 solicitudes, de las que 14 han quedado en reserva por falta de espacio. Para la alcaldesa, estos datos reflejan la consolidación del modelo implantado en los últimos años. "Hemos pasado de 26 casetas en la última edición celebrada en el antiguo recinto a 37 en la actualidad, y este año incluso podríamos haber tenido más si el espacio lo hubiera permitido", ha afirmado.