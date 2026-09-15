San Fernando (Cádiz) celebrará el 24 de septiembre con exposiciones, visitas guiadas y el Premio Cortes a 'Elcano'

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, presentando los actos por el 24 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La ciudad de San Fernando (Cádiz) conmemorará el 24 de septiembre con una serie de actividades paralelas a la entrega del Premio Cortes de la Real Isla de León al buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', entre las que se encuentran exposiciones y visitas guiadas a espacios emblemáticos de la ciudad vinculados a la época de 1810, cuando se constituyeron las Cortes de Cádiz.

El Ayuntamiento ha indicado que ha diseñado, junto a distintas instituciones, entidades y colectivos ciudadanos, una programación que convierte esta efeméride en "una celebración cultural e histórica", con el patrimonio de San Fernando como "uno de sus grandes protagonistas" y con la participación de la ciudadanía como "elemento fundamental".

La programación se extenderá durante varios días, pero tendrá su jornada central el jueves 24 de septiembre, cuando la ciudad volverá a recordar los acontecimientos que hicieron de la entonces Real Isla de León un escenario "fundamental" para la historia constitucional española.

La jornada tendrá como uno de sus momentos principales la entrega del XV Premio Cortes de la Real Isla de León al buque escuela de la Armada, que se celebrará a las 11,00 horas en el Real Teatro de las Cortes. La distinción permitirá reconocer la trayectoria y los valores asociados a una institución estrechamente vinculada a la Armada, a la historia naval de España y a la formación de generaciones de marinos.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha señalado que el 24 de septiembre "es parte de lo que somos como ciudad y una oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia, poner en valor nuestro patrimonio y compartirlo con la ciudadanía". Es por eso que ha se quiere que esta sea "una celebración viva, abierta y participativa, en la que la historia salga de los libros y vuelva a las calles, a nuestros edificios y a nuestros espacios patrimoniales".

Como ha defendido, San Fernando tiene "un patrimonio extraordinario vinculado a 1810 y tenemos la responsabilidad de conservarlo, divulgarlo y conseguir que las nuevas generaciones también lo sientan como propio".

Los actos del día 24 comenzarán a las 9,30 horas con la Procesión Cívica, una recreación organizada por la Asociación 24 de Septiembre que recorrerá la Calle Real. A continuación, la Plaza de la Iglesia acogerá a las 10,00 horas el solemne acto de izado de la bandera.

La jornada continuará a las 12,45 horas en la Iglesia Mayor, con la recreación del juramento de los diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, recuperando uno de los episodios fundamentales de aquella etapa histórica.

Ya por la tarde, la ciudadanía podrá volver a acercarse a la historia de las Cortes a través de la ruta '24 de septiembre de 1810, siguiendo los pasos de los diputados de las Cortes', con recorridos guiados a las 17,00 horas y las 18,30 horas.

El programa se cerrará con el solemne arriado de bandera, a las 20,00 horas en la Plaza de la Iglesia, y con la recreación de las sesiones de los diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 y del cuadro de Casado del Alisal, a las 20,30 horas en el Real Teatro de las Cortes, con entrada libre.

Como se ha expuesto, la celebración permitirá además acercar a la ciudadanía de San Fernando y visitantes a algunos de los espacios que forman parte de la historia local y ofrecer nuevas oportunidades para conocer y disfrutar de este patrimonio.

Durante ese día, el público podrá visitar la exposición 'Defensa de la Real Isla de León de 1810 a 1812', instalada en el Convento-Colegio de la Compañía de María, así como participar en las visitas guiadas a la Capilla de la Compañía de María.

También permanecerán abiertos otros espacios patrimoniales y culturales vinculados a la historia de San Fernando, como el Museo Naval, que ofrecerá visitas guiadas al Palacio de Capitanía, mientras que durante los días previos y posteriores se podrán conocer el Panteón de Marinos Ilustres, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, la Sala Histórica del TEAR 'Quartel de Batallones' o el Molino de Mareas del Zaporito.

La programación busca así que la conmemoración no se limite a los actos institucionales, sino que se convierta en una oportunidad para "descubrir San Fernando a través de su patrimonio", acercando a vecinos y visitantes espacios que forman parte de la historia de la ciudad y de España.

"Tenemos la enorme suerte de contar con un patrimonio histórico excepcional y con instituciones que son parte de nuestra identidad. El 24-S es una magnífica oportunidad para abrir esos espacios, explicarlos y compartirlos, porque la mejor manera de conservar nuestro patrimonio es también conseguir que la ciudadanía lo conozca, lo valore y lo sienta suyo", ha señalado la alcaldesa.

La participación ciudadana será uno de los elementos diferenciadores de la programación. Asociaciones, entidades culturales, colectivos históricos, Fuerzas Armadas, instituciones y ciudadanía colaboran en una celebración que busca mantener viva la memoria de 1810 desde diferentes perspectivas.

En los días previos, la programación incluirá actividades como la Ruta de la Prensa y las Cortes de 1810, organizada por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en colaboración con la Oficina de Turismo de San Fernando, las visitas al Baluarte del Puente Suazo, la ceremonia del juramento de los alumnos de la Escuela de Tambores, la Ceremonia del Cañonazo de las Cortes y la Tamborrada de las Cortes, en la que podrán participar niños y niñas de 6 a 12 años y adultos acompañantes.

También habrá espacio para la cultura y la divulgación científica. Así, la Plaza del Rey acogerá el 18 de septiembre una observación nocturna de la mano de la Agrupación Astronómica de San Fernando, mientras que el día 19 será escenario del concierto 'Recordando a la leyenda', con Farruquito, Cristian de Moret, Jorge Pardo y Montse Cortés.

La programación se completa con exposiciones como 'Retales de la Historia VIII: Pólvora, Salinas y Honor', en el Castillo de San Romualdo, 'Consejo de la Regencia', en el Centro de Exposiciones y Congresos, y 'Un grito de libertad. Humoristas gráficos por la libertad de información', organizada por el Ayuntamiento y Reporteros Sin Fronteras.

La conmemoración del 24-S se integra además en una programación que contribuirá a dinamizar el centro de San Fernando y generar actividad económica y cultural.

En este contexto, la XXII Feria Gastronómica de la Bahía, conocida como Feria de la Tapa, se celebrará del 23 al 27 de septiembre en el Parque Almirante Laulhé, estrenando un formato renovado, con nuevos stands que sustituyen a las tradicionales jaimas y una nueva organización del espacio pensada para mejorar tanto la experiencia del público como el trabajo de los establecimientos participantes.

La renovación se completa con un escenario acondicionado que acogerá durante los cinco días conciertos, música ambiente y sesiones de DJ, desde la inauguración el día 23 con hasta el cierre de la feria el 27.

En esta edición el público tendrá un papel especialmente protagonista, ya que podrá elegir mediante código QR las tres mejores tapas de la feria, cuyos premios se entregarán el domingo 27 de septiembre.

La cita apuesta también por una feria más sostenible, con la incorporación del vaso reutilizable oficial, que podrá utilizarse durante el evento y devolverse posteriormente o conservarse como recuerdo.

A ello se sumará el 25 de septiembre la Noche Europea de los Investigadores en la Plaza del Rey, consolidando este espacio como uno de los grandes escenarios de actividad cultural, científica y ciudadana de San Fernando.