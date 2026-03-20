San Fernando (Cádiz) conmemorará en 2027 el centenario de 'Elcano' y sus vínculos con el buque escuela

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en la reunión de la plataforma para la conmemoración del centenario del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano'. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad gaditana de San Fernando va a conmemorar durante 2027 el centenario del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' y los vínculos de este barco de la Armada con la ciudad isleña, con eventos como gran exposición con imágenes históricas de este navío.

La hoja de ruta prevista para conmemorar esta efeméride contempla la presentación oficial de las actividades durante el mes de septiembre, incluyendo un amplio programa que abarcará exposiciones, conferencias, mesas redondas, reconocimientos, concursos, iniciativas de investigación histórica, homenajes y actos cívico-militares, ha informado el Ayuntamiento de San Fernando una nota.

El Centro de Negocios Tecnológicos (NTC) de Navantia ha acogido este viernes una reunión de la plataforma para la conmemoración del centenario del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano', junto a representantes del Ayuntamiento y a la propia compañía naval.

El encuentro ha servido para la puesta en común y coordinación de las actividades que se desarrollarán con motivo del centenario de este buque escuela, que se celebra en 2027, una efeméride que no solo conmemora sus 100 años sino que pone en valor "el papel esencial" que desempeña San Fernando en su trayectoria, mantenimiento y conservación a lo largo de su historia.

La fecha ha sido fijada conforme a lo acordado con la Comisión Oficial del Centenario, que ya visitó la ciudad el pasado 4 de marzo para mantener un encuentro con la alcaldesa y representantes de la plataforma.

El Ayuntamiento ha respaldado y apoyado la iniciativa, y ha asegurado que seguirá trabajando en coordinación con los responsables e impulsores de la plataforma, con el objetivo de colaborar de forma conjunta para canalizar propuestas que se trasladarán a la comisión oficial del centenario. De esta manera se quiere tener una visión de conjunto y coordinar los proyectos y acciones que ya se están desarrollando en la ciudad, tanto por la propia comisión como por el Ayuntamiento.

Muchas de estas iniciativas surgirán del propio tejido local, reforzando así el carácter participativo de la conmemoración.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha puesto en valor durante el acto "la estrecha relación histórica y emocional" que mantiene la ciudad con el buque escuela.

Esta línea, ha destacado que el Ayuntamiento ya venía trabajando en el reconocimiento de la construcción naval y del buque escuela en la historia de la ciudad, no solo desde una perspectiva patrimonial, sino también con el objetivo de que San Fernando incorpore elementos duraderos, de carácter social y pensados para el disfrute de la ciudadanía.

Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento ya ha avanzado que el futuro Parque Metropolitano de La Magdalena incorporará un elemento simbólico especialmente vinculado al centenario. En concreto, el área infantil contará con una tematización centrada en la construcción naval. Este espacio incluirá como principal atractivo un barco de gran tamaño, inspirado en el buque escuela, cuya silueta y valor histórico servirán de referencia.

Por parte de Navantia se ha puesto en valor el trabajo realizado en los últimos cinco años en el plan de reparación del buque, que ha permitido que llegue en óptimas condiciones a esta celebración histórica. Este "esfuerzo", ha contado la compañía, "reafirma el papel estratégico de las instalaciones en el mantenimiento de uno de los símbolos más representativos de la Armada".

En representación de la plataforma, José Rodríguez López, ha explicado que la iniciativa asume "como una obligación" el conmemorar "la histórica y fraternal relación entre el buque y la ciudad, conocida tradicionalmente como La Isla de León".

En su intervención, ha destacado el trabajo de generaciones de isleños que, como comandantes, oficiales, suboficiales, maestranzas, ingenieros y operarios navales, han contribuido al buen funcionamiento y a las singladuras del barco.

Igualmente, ha resaltado que San Fernando ha estado "estrechamente ligada al buque desde su entrada en servicio hace un siglo" ya que "no solo ha sido testigo de su evolución, sino que ha participado activamente en su mantenimiento", tanto desde el Arsenal de La Carraca como desde el dique cuatro de la antigua Empresa Nacional Bazán.

Esta vinculación histórica se traduce en una implicación directa de la ciudad en la vida operativa del navío. Aunque San Fernando comparte protagonismo en esta conmemoración con otras ciudades como Cádiz o A Coruña, su singularidad reside en su papel como punto clave para la reparación y conservación del buque en las instalaciones de Navantia.

Tal y como ha expresado la alcaldesa, "ninguna otra ciudad cuenta a día de hoy con la riqueza que supone disponer de una amplia plataforma de tejido social, cultural y profesional como San Fernando, algo que nos distingue y enriquece".

El objetivo central del centenario es reforzar el conocimiento del buque como referente histórico y como escuela de formación naval, así como difundir los valores de la Armada como institución clave en la proyección internacional del país. El 'Juan Sebastián de Elcano' es, además, un instrumento diplomático de primer orden, actuando como embajador flotante en cada puerto que visita.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante 2027 se desarrollará un amplio programa de actividades con el objetivo de conocer y difundir tanto la historia de la Armada como la del propio buque escuela, así como los vínculos que lo unen a San Fernando desde hace 100 años. Asimismo, se pondrá en valor su misión como embajador de España, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Entre las actividades programadas en San Fernando sobresale la organización de una gran exposición dedicada al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, que se ubicará en un espacio emblemático de la ciudad. Esta muestra, que tendrá en San Fernando su primera sede a comienzos de 2027, reunirá una cuidada selección de imágenes del buque a lo largo de su historia y en distintos puertos del mundo, ofreciendo a la ciudadanía un recorrido visual por su legado.

La conmemoración del centenario del buque escuela no solo celebra la longevidad de una embarcación histórica, sino la vigencia de un proyecto formativo, diplomático y marítimo que ha acompañado a España durante un siglo.

San Fernando, como enclave "fundamental" en su mantenimiento y conservación, se prepara así para rendir homenaje a uno de los grandes símbolos navales del país, reforzando al mismo tiempo su identidad histórica y su proyección de futuro, ha indicado el Ayuntamiento.

La plataforma está integrada por asociaciones culturales e históricas, veteranos de la Infantería de Marina, radioaficionados, hermandades vinculadas a la Real Academia, antiguos ingenieros de Bazán, centros educativos, universidades, clubes deportivos y náuticos, cofradías gastronómicas y ciudadanía en general, además del Ayuntamiento y Navantia.