San Fernando (Cádiz) incrementa un 20% el presupuesto destinado a entidades sociales en 2026

El Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) para este próximo año 2026, que se aprobó de manera inicial la pasada semana y que alcanza los 119 millones de euros, cuenta con un incremento cercano al 20 por ciento en las partidas destinadas a las asociaciones y entidades sociales de la localidad.

En una nota, desde el Ayuntamiento isleño han defendido este lunes que este aumento, que eleva la dotación de 160.000 a 190.000 euros, "refleja el firme compromiso del gobierno local con el tercer sector y con el trabajo de las organizaciones que desarrollan iniciativas esenciales para mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables de la ciudad".

La alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), ha subrayado que el Ayuntamiento ha venido reforzando en los últimos años las líneas de apoyo al movimiento asociativo, "no solo incrementando los fondos para el desarrollo de programas sociales, sino incorporando también partidas específicas para la modernización y mejora de sedes, la adaptación de espacios y la llegada de nuevas entidades que han encontrado en San Fernando un entorno facilitador para ejercer su labor".

"Esta apuesta se amplía y se consolida ahora con la previsión presupuestaria para 2026", según ha agregado la regidora.

En la convocatoria correspondiente al ejercicio 2025, el Ayuntamiento ha concedido 160.000 euros en subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sociales del municipio, dentro del marco del Área de Desarrollo Social.

Estas ayudas "permiten reforzar el funcionamiento de organizaciones que desempeñan un papel fundamental en la atención social de San Fernando y, al mismo tiempo, impulsar una treintena de proyectos destinados a atender necesidades diversas de la población", según valoran desde el Ayuntamiento.

En la línea destinada al mantenimiento y funcionamiento de entidades han resultado beneficiarias organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer, Agader, Cruz Roja Española, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Isleña Madre Teresa de Calcuta. Desde el Ayuntamiento inciden en subrayar que, gracias a esta financiación podrán continuar desarrollando su labor diaria de acompañamiento, asesoramiento y apoyo a personas y familias que requieren atención especializada.

PROGRAMAS SOCIALES

La línea de realización de programas ha permitido poner en marcha iniciativas que abarcan un amplio abanico de intervenciones sociales. Las asociaciones de San Fernando desarrollarán en 2025 una amplia variedad de programas que abarcan desde la atención sanitaria y psicosocial hasta la inclusión educativa y el apoyo comunitario.

Entre ellos destacan el proyecto 'Pasito a pasito', de la Fundación Cuidar y Curar-Residencia San José, centrado en actividades de acompañamiento y estimulación para personas mayores.

La Asociación Española Contra el Cáncer ha reforzado la atención especializada a pacientes oncológicos y a sus familias, mientras que ADAB ha puesto en marcha iniciativas de información, prevención y apoyo en trastornos de la conducta alimentaria, incluyendo intervenciones en el ámbito educativo.

Afede ha desarrollado programas de formación, desarrollo multicompetencial y actividades en la naturaleza dirigidos a personas con epilepsia y discapacidades afines, mientras que Autismo Cádiz ha promovido la autonomía personal mediante apoyos individualizados, y el Banco de Alimentos ha combinado itinerarios de empleabilidad con la distribución de ayuda alimentaria a familias vulnerables.

Apdha ha continuado con su programa 'Derechos Sin Muros', centrado en la inclusión y el acompañamiento a personas privadas de libertad y a sus familias, mientras que la Asociación de Vecinos Bazán ha puesto en marcha una oficina de apoyo social y tramitación administrativa en la Zona Norte.

Asimismo, la Asociación de Párkinson Bahía de Cádiz ha impulsado el programa 'Emociones en movimiento', enfocado en la mejora física y emocional de sus usuarios, y la Parroquia del Buen Pastor seguirá ofreciendo espacios lúdicos y educativos a menores del barrio de Gallineras.

La Asociación de Reyes Magos ha garantizado la continuidad de la campaña 'Ningún niño sin juguete', y Upace ha desarrollado actividades de ocio adaptado, una ludoteca inclusiva y programas de autonomía personal para personas con parálisis cerebral.

Afanas San Fernando ha podido ampliar su programa de respiros familiares y actividades inclusivas, además de iniciativas orientadas a facilitar las actividades básicas de la vida diaria a través del trabajo corporal y el medio acuático.

También destacan el programa de 'Mindfulness' para menores con TDAH impulsado por TDAH Bahía de Cádiz, el apoyo social y material a madres con bebés menores de dos años ofrecido por Red Madre y la celebración de las Jornadas de Convivencia e Inclusión 'San Fernando acoge al Tourette', organizadas por Astta.

AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS

Además de estas subvenciones, en 2025 se han contemplado 160.000 euros adicionales destinados a impulsar la mejora de infraestructuras de entidades sociales de referencia.

En este reparto, 23.000 euros se asignan a la Asociación El Pan Nuestro para mejorar la accesibilidad y el mantenimiento del comedor social de la calle Polvorines; 90.000 euros se dirigen a Upace San Fernando; 28.000 euros permitirán reforzar el trabajo de la Casa Hogar Federico Ozanam en la atención a personas sin hogar; y 19.000 euros se destinan a Parkinson Bahía de Cádiz para la adquisición de mobiliario y equipamiento del nuevo Centro de Día, actualmente en fase final de ejecución.

El gobierno local ha subrayado igualmente su "compromiso" con el nuevo Centro de Día de Parkinson Bahía de Cádiz, un recurso de referencia tanto a nivel regional como estatal, y que el Ayuntamiento "ha respaldado desde sus inicios con aportaciones económicas significativas".

En total, para el año 2025 se ha aportado 320.000 euros destinados tanto al desarrollo de programas como a la mejora de infraestructuras del tercer sector, un ámbito que constituye además "un importante nicho de creación de empleo, especialmente feminizado, y en el que el Ayuntamiento continúa trabajando para generar nuevas oportunidades y situar a San Fernando a la vanguardia provincial".

Para la alcaldesa, estas actuaciones "no sólo contribuyen a mejorar la atención directa que reciben las personas más vulnerables, sino que también "consolidan una red de entidades fuerte, profesionalizada y capaz de seguir avanzando en la lucha contra la desigualdad, la promoción de la inclusión social y la defensa de una vida digna para toda la ciudadanía".

El presupuesto municipal de San Fernando para 2026, que alcanza los 119 millones de euros, "refuerza de manera significativa las partidas destinadas a la cohesión social y al apoyo del tercer sector". Este incremento global permitirá "consolidar y ampliar los recursos dirigidos a las entidades sociales, que desempeñan un papel fundamental en la atención a los colectivos más vulnerables, y garantizará que la ciudad siga avanzando en políticas públicas orientadas al bienestar, la inclusión y la igualdad de oportunidades", según concluyen subrayando desde el consistorio.