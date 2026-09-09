San Fernando (Cádiz) intensifica la limpieza de imbornales para evitar anegaciones ante inicio de temporada de lluvias

Operarios de San Fernando ejecutando tareas de limpiezas de imbornales. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) está intensificando desde hace unas semanas la campaña especial de limpieza y adecuación de los imbornales de la ciudad ante la llegada del otoño y el inicio de la temporada de lluvias, como medida para evitar la anegación de calles.

En total, los trabajos alcanzarán a los más de 9.000 imbornales existentes en San Fernando por los distintos barrios y zonas de la ciudad, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Esta actuación, realizada con Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado, tiene como objetivo reforzar el mantenimiento de la red de saneamiento y drenaje y garantizar que las infraestructuras hidráulicas se encuentren en las mejores condiciones posibles para afrontar los episodios de precipitaciones.

El concejal de Limpieza, Javier Navarro, ha destacado que "la prevención es fundamental para reducir al máximo las incidencias que pueden producirse cuando llegan episodios de lluvias intensas". En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento mantiene "durante todo el año" las labores de conservación y mantenimiento de la red, pero que antes del otoño se intensifican estos trabajos para que los imbornales, las canalizaciones y las instalaciones vinculadas al sistema de drenaje "estén preparados".

Navarro ha explicado que esta campaña permite hacer una revisión y limpieza extensiva de toda la red, poniendo además el foco en aquellos puntos que, por sus características o por el histórico de precipitaciones, requieren una atención especial. Entre estas zonas se encuentran las redes de San Onofre y San Marcos, el puente del Gran Poder y el entorno de la Venta de Vargas, así como Bazán, Pery Junquera o el Callejón de la Marina, entre otros puntos del término municipal.

Dentro de esta planificación especial también se contempla la limpieza y el desbroce de los canales de los aliviaderos existentes en la ciudad, con especial atención a los situados en el entorno del Parque del Oeste y el Parque de Bomberos.

Estas actuaciones tienen como finalidad garantizar que los aliviaderos puedan desarrollar correctamente su función y facilitar la evacuación de las aguas pluviales cuando se produzcan precipitaciones, reduciendo así el riesgo de acumulaciones y posibles inundaciones.

Como se ha apuntado, los aliviaderos desempeñan un papel fundamental a la hora de gestionar las aguas de lluvia, por lo que su limpieza y desbroce forman parte de esta preparación integral de la ciudad de cara al otoño.

A estas actuaciones se suma el mantenimiento de las 20 estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales existentes en San Fernando.

Estas instalaciones cuentan con un programa de limpieza periódica durante todo el año y, dentro de la planificación previa a la temporada de lluvias, se presta especial atención a aquellas que tienen un papel más relevante dentro de la red, como las estaciones de Venta de Vargas, Pery Junquera, Zaporito, Milagrosa y San Carlos.

El objetivo es que todas estas instalaciones se encuentren plenamente operativas y puedan responder con la máxima eficacia ante posibles episodios de precipitaciones intensas.

El Ayuntamiento ha enmarcado estas actuaciones dentro de la estrategia municipal de mejora y renovación de las infraestructuras hidráulicas, orientada a optimizar el funcionamiento de la red, mejorar la calidad del servicio y adaptarla a las nuevas necesidades derivadas de los efectos del cambio climático.

La planificación municipal persigue, entre otros objetivos, prevenir inundaciones, mejorar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos extremos, incrementar la eficiencia de las infraestructuras y avanzar en un uso más sostenible de los recursos.

En el marco de esta estrategia de renovación de las infraestructuras hidráulicas, el Ayuntamiento ha apuntado que ya ejecutó "una importante actuación" de mejora de la red de abastecimiento de agua de la ciudad. Uno de ellos, en la avenida Pery Junquera, aprovechando los trabajos de desdoble de la carretera, con la renovación y adecuación de las conducciones, incrementando el rendimiento de la red y mejorando la eficiencia del servicio.

Con motivo del inicio de esta campaña, el Ayuntamiento y la empresa responsable del servicio de saneamiento han recordado también a la ciudadanía la importancia de realizar un uso adecuado de las redes de alcantarillado de las viviendas. En este sentido, se ha hecho especial hincapié en evitar arrojar al inodoro productos que no deben ser eliminados por esta vía, como las toallitas húmedas.

Estos residuos, se ha advertido, pueden provocar importantes atascos tanto en las canalizaciones como en las estaciones de bombeo, dificultando su funcionamiento y aumentando el riesgo de averías.

"Las infraestructuras municipales necesitan también de la colaboración de la ciudadanía", ha señalado el concejal de Limpieza, añadiendo que "un gesto tan sencillo como no tirar toallitas, aceites u otros residuos inadecuados por el inodoro ayuda a evitar atascos, averías y problemas en toda la red de saneamiento".

El Ayuntamiento ha indicado que la prevención y el mantenimiento de las infraestructuras, junto con el uso responsable de las redes por parte de la ciudadanía, son elementos fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento y drenaje de San Fernando, especialmente ante los episodios de lluvias intensas.