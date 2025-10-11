San Fernando (Cádiz) ofrece actividades literarias para todos los públicos durante el mes de octubre

Cartel del Día de las Bibliotecas 2025 del Ayuntamiento de San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha organizado un "completo" programa de actividades literarias para todos los públicos durante el mes de octubre para conmemorar el Día de las Escritoras, que se celebrará el próximo lunes, 27 de octubre, y el Día de las Bibliotecas, que tendrá lugar el jueves 24.

Según ha comunicado la Administración local en una nota, ambas propuestas contarán con la participación de "reconocidos autores" y con actividades dirigidas a fomentar la lectura y la cultura entre todos los públicos.

En concreto, San Fernando dispondrá de la presencia de Susana Martín Gijón por el Día de las Escritoras, una de las autoras "más destacadas del panorama literario actual", que acaba de publicar su novela 'La capitana'. Será entrevistada por Daniel Heredia el lunes, 27 de octubre, a las 18,30 horas en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, y posteriormente tendrá lugar un diálogo abierto y gratuito con el público general.

El Día de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre, contará con la participación del escritor gaditano Benito Olmo, que impartirá la conferencia 'La biblioteca perdida', una "aproximación al robo de libros cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial".

Esta cita, abierta al público hasta completar aforo, tendrá lugar a las 18,30 horas en el Centro de Congresos Cortes de La Real Isla de León y está vinculada a la última novela del autor, 'Tinta y fuego', ya presentada en San Fernando durante la Feria del Libro.

Además, esta agenda de actividades literarias incluye 'Érase un sábado', un ciclo dirigido al público infantil y que servirá de marco para la representación de la obra de títeres 'El sastrecillo valiente', programada para el sábado, 18 de octubre, a las 12,00 horas.

PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA TODAS LAS EDADES

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha valorado la "apuesta firme" del Consistorio de San Fernando por "acercar la literatura y la lectura a toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los lectores más veteranos".

Al hilo, Pacheco ha subrayado que ambas celebraciones son una oportunidad para "poner en valor el trabajo de quieres crean y difunden la palabra escrita" y para reconocer el "papel fundamental" de las bibliotecas y los clubes de lectura como "espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia".

La edil ha agregado que San Fernando sigue "consolidando una programación cultural diversa y de calidad", que no solo atrae a autores "de primer nivel" como Susana Martín Gijón o Benito Olmo, sino que también fomenta el "hábito lector entre la infancia".

Asimismo, la concejala ha invitado a la ciudadanía "a participar en todas las actividades previstas durante el mes de octubre" y a seguir haciendo de la cultura un "elemento de orgullo y de identidad para San Fernando".