San Fernando (Cádiz) suspende la Cabalgata del Heraldo Real prevista para este domingo por la previsión de lluvia

Archivo - El Heraldo Real de San Fernando recoge las cartas de los niños y niñas en la mañana del 4 de enero. - AYTO SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) y la Asociación de Reyes Magos ha confirmado este domingo la suspensión de la Cabalgata del Heraldo Real prevista para esta jornada debido al aviso amarillo por lluvias activado.

"Las condiciones meteorológicas adversas, con alerta amarilla activada y lluvias durante la mañana, hacen inviable la celebración de los actos en la vía pública vinculados al Heraldo Real", ha indicado el Consistorio en una nota.

Por ello, el Ayuntamiento ha señalado que la celebración se traslada al Consistorio, que se convierte en el espacio principal de encuentro con el Heraldo Real. A lo largo de la jornada, los más pequeños y sus familias podrán acudir para entregar sus cartas en un entorno "preparado especialmente para mantener viva la magia y la ilusión que rodea a este enviado real".

A las 11,00 horas se han abierto las puertas del Ayuntamiento para que el Heraldo Real reciba a los niños en la Estancia de los Reyes Magos, instalada en el mismo edificio, entregando personalmente sus cartas y viviendo un momento lleno de ilusión. La estancia permanecerá abierta hasta las 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.

Desde el Ayuntamiento y la Asociación han agradecido "la comprensión de la ciudadanía ante esta decisión, adoptada exclusivamente por criterios de seguridad".