San Fernando refuerza la atención a personas sin hogar con 80.000 euros en convenios con El Pan Nuestro y Cáritas

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante la firma de los convenios con la Asociación Benéfica El Pan Nuestro y Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha formalizado dos convenios de colaboración con la Asociación Benéfica El Pan Nuestro y Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta, dotados con una cuantía global de 80.000 euros.

Estos acuerdos refuerzan el compromiso municipal con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y se integran en el conjunto de recursos, programas y ayudas que el Ayuntamiento impulsa de manera permanente en materia social. En concreto, permitirán fortalecer los recursos esenciales destinados a las personas sin hogar y avanzar en la consolidación de la estrategia municipal San Fernando, Ciudad de la Inclusión, según ha informado el Consistorio.

Por un lado, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha suscrito junto a la presidenta de la Asociación Benéfica El Pan Nuestro, Alejandra Teresa Bouza, un convenio por importe de 25.000 euros destinado al mantenimiento de la actividad del comedor social ubicado en la calle Polvorines.

Este apoyo municipal se suma a la inversión de 25.000 euros realizada el pasado año por el Ayuntamiento para mejorar de manera integral las instalaciones del comedor social. Gracias a esa actuación se han reparado las fachadas, los paramentos interiores y la cubierta del edificio, además de acometer el reacondicionamiento de duchas y aseos, ofreciendo unas instalaciones más seguras y funcionales para las personas usuarias.

La alcaldesa ha destacado que "la atención a las personas sin hogar no puede limitarse a ofrecer una respuesta puntual, sino que debe construirse sobre recursos estables, dignos y capaces de acompañar a las personas en sus procesos de recuperación e inclusión social". En este sentido, ha subrayado que el trabajo que desarrolla El Pan Nuestro constituye "uno de los principales recursos de atención inmediata para personas que carecen de vivienda o atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad".

PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha formalizado un convenio con Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta, representada por Vicente Pablo Ortells, por importe de 55.000 euros para financiar el proyecto de atención social a personas sin hogar en San Fernando.

Este acuerdo permitirá mantener las intervenciones que desarrolla la entidad con personas sin hogar, búsqueda de recursos económicos, asistenciales, habitacionales y el desarrollo de itinerarios de intervención social personalizados, en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. El convenio contempla además los criterios de coordinación entre ambas instituciones para garantizar una atención integral y adaptada a las necesidades de cada persona.

Estas actuaciones se enmarcan en el compromiso del Gobierno local con el fortalecimiento del tercer sector y con el refuerzo de la capacidad de respuesta de las entidades sociales de la ciudad. En los últimos años, el Ayuntamiento ha incrementado los recursos destinados a este ámbito, con el objetivo de ampliar la atención a las personas que más lo necesitan.

En este ejercicio, la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a proyectos y programas de entidades sociales ha experimentado un incremento del 18,75%, al pasar de 160.000 a 190.000 euros. A esta cantidad se suman las subvenciones nominativas concedidas, de manera excepcional y con la correspondiente justificación, a determinadas entidades para el desarrollo de actuaciones de interés social. Entre ellas se incluyen ayudas orientadas a la mejora de instalaciones e infraestructuras, como las destinadas a San Vicente de Paúl y a la Asociación de Parkinson.

Para la alcaldesa, la colaboración con las entidades sociales resulta "imprescindible", pero debe apoyarse en unos servicios públicos "sólidos". "El Ayuntamiento tiene que seguir siendo el principal garante de la atención social, reforzando al mismo tiempo el trabajo extraordinario que realizan las entidades del tercer sector", ha concluido Cavada.