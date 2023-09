San José del Valle (Cádiz) intenta recuperar la normalidad tras los más de 220 litros de agua por la DANA

SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

San José del Valle (Cádiz) trata este lunes de recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada del sábado al domingo debido al temporal por la DANA que ha atravesado el país y que ha dejado "223 litros" en este municipio gaditano "y en tan sólo ocho horas", como ha expuesto el alcalde de este municipio, Antonio González Carretero, en declaraciones a los medios.

"En un pueblo como este, donde no estamos acostumbrados precisamente a que llueva torrencialmente, fue un desastre. El miedo se apoderó de todos nosotros", ha manifestado el alcalde.

Las lluvias torrenciales han ocasionado numerosos daños en el pueblo, con inundaciones de calles y viviendas y cuyos técnicos ya están valorando. El paso de esta DANA por San José del Valle se ha notado sobre todo en dos casas, las cuales se vieron afectadas por las inundaciones, aunque, según parece, sin daños estructurales. A este respecto, González ha indicado que las familias de estas dos viviendas fueron desalojadas a otras viviendas debido a los daños materiales.

El alcalde ha relatado que a las 5,00 horas empezaron a sonar los teléfonos con llamadas de alerta, que fueron más frecuentes a las 6,00 horas y sobre todo a partir de las 10,00 horas del domingo, cuando bajó el torrente de agua. "Era algo impresionante, algo que no sabíamos qué hacer en un momento dado", ha recordado.

Isabel Pérez, vecina de San José del Valle, ha lamentado los daños en las casas más afectadas, una de ellas de su hijo, donde los muebles de la cocina se pusieron "boca abajo". Cuando llegó al lugar avisada por su propio hijo, la casa "era ya una piscina". Ha explicado que se dieron cuenta de la inundación porque el gato que tenían "se subió a la cama mojado por el agua" que ya empezaba a entrar y los puso en alerta.

"Gracias a Dios no ha habido daños personales, solo materiales, y los vecinos lo irán limpiando poco a poco", ha explicado Rosa, cuya vivienda no se ha visto afectada, afortunadamente, por esta fuerte tromba de agua que cayó en la ciudad "muy rápido y muchas horas seguidas sin parar". "Esperemos que no llueva nunca más así", ha declarado.

Por su parte, José Antonio García, dueño de un bar que se ha visto afectado por el fango, ha explicado que estuvieron "muy asustados" porque "fue mucha agua en muy poco tiempo". "Por mucho que queríamos, el agua no se podía quitar", ha apostillado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este domingo el aviso rojo por lluvias en la Campiña de Cádiz por lluvias acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esta circunstancia hizo que la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, elevara a fase de preemergencia el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en la provincia, que fue desactivado durante la tarde del domingo.

Los Bomberos del Consorcio Provincial del parque de Jerez, Arcos y Sanlúcar realizaron, en el trascurso de la mañana del domingo, más de 30 actuaciones debido a las precipitaciones del temporal DANA. En la mayor parte de ellas se realizaron servicios de achique de agua en viviendas y vías públicas, por las fuertes lluvias torrenciales caídas en tan corto espacio de tiempo.

En estos momentos permanece cortada al tráfico en ambos sentidos la carretera A-2202 desde el kilómetro tres al 12,45 en Jédula, y la CA-4107 desde el kilómetro cero en Torrecera al 11 en Paterna de Rivera, ambas por inundación de la calzada.

Respecto a San José del Valle, cabe recordar que este pasado mes de junio fue el primer municipio en experimentar cortes programados de agua, entre las 20,00 horas y las 06,00 horas, debido a unas obras de canalización para contar con una "alternativa" al manantial del Tempul, que estaba en esos momentos con poco caudal, y que tuvo a sus vecinos con restricciones durante casi una semana.