San Martín del Tesorillo (Cádiz) aplaza la celebración del carnaval ante la situación que vive el municipio

Vecinos de San Martín del Tesorillo en una vivienda tras la crecida del río Guadiaro. - Nono Rico / Europa Press

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo (Cádiz) ha anunciado que aplaza la celebración de las fiestas de carnaval debido a la situación actual que vive el municipio y a las circunstancias por las que están pasando muchas familias,

"Entendemos que no es el momento adecuado para festejos y queremos centrar todos los esfuerzos en la recuperación y el apoyo a nuestros vecinos", ha señalado el Ayuntamiento en un mensaje difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Cabe recordar que este municipio ha sido uno de los más perjudicados en el Campo de Gibraltar durante la pasada semana por los efectos del temporal, debido en gran parte a la crecida del río Guadiaro, que incluso llegó a dejar incomunicada la localidad más de dos días.

Además, también provocó que en la tarde del sábado el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo comenzaa el desalojo preventivo de todos los vecinos que se encontrabab en zonas inundables, alrededor de unas 60 viviendas próximas al río Guadiaro, que en esos momentos se encontraba a un nivel de 4,11 metros. No obstante, los vecinos, una vez bajado el caudal del río, pudieron regresar a sus casas en la jornada del domingo.