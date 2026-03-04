San Roque (Cádiz) cifra en 1,7 millones los daños por los temporales en bienes municipales y colegios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1i), la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz (2d), en una reunión en San Roque durante las borrascas. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SAN ROQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha hecho una primera valoración de los daños causados por el tren de borrascas en enero y febrero en infraestructuras municipales y colegios con el objetivo de solicitar las ayudas aprobadas por las distintas administraciones, principalmente por el Gobierno de España, una cantidad que ha cifrado en 1,7 millones de euros, aunque podría incrementarse tras nuevas inspecciones.

En una nota del Ayuntamiento, el concejal a cargo de la Oficina de Proyectos Estratégicos y Financiación Exterior, Alfonso Valdivia, ha informado que los técnicos municipales han valorado en más 1,4 millones de euros los daños causados por los recientes temporales en infraestructuras, equipamientos e instalaciones municipales.

A esto hay que añadir más de 200.000 euros correspondientes a los colegios Gloria Fuertes y Maestro Gabriel Arenas, cuyo mantenimiento depende del Consistorio, de tal forma que la cifra final asciende a 1.721.571,47 euros.

En ese sentido, se ha indicado que ya se está tramitando las ayudas del Gobierno de España y otras administraciones con las que cubrir estos gastos ocasionados por las borrascas.

Valdivia ha agradecido a los técnicos municipales la labor "titánica" que ha supuesto inspeccionar todo el municipio para detectar los problemas en edificios, calles y zonas arboladas, así como para hacer una valoración económica de los daños.

"Es una primera estimación", ha advertido, señalando que siguen viendo "otros daños que pueden aparecer más tarde". Además, ha resaltado que desde su departamento se va a trabajar "con agilidad" en la tramitación de las solicitudes de las ayudas.

En el listado se recogen daños en distintos edificios de propiedad municipal, como el Mercado de Abastos Diego Ponce, el Teatro Juan Luis Galiardo o la Residencia de Mayores, así como en acerados, accesos a playas, instalaciones deportivas, árboles dañados y zonas verdes.

En cuanto a los colegios, se refiere a las cúpulas de metacrilato en el CEIP Gabriel Arenas y, sobre todo, por las filtraciones en paredes y techos del CEIP Gloria Fuertes.

Por otro lado, se ha apuntado que en el Pleno Ordinario del mes de febrero aprobó utilizar 480.000 euros del Fondo de Contingencia del Ayuntamiento para costear los daños de las actuaciones que se tuvieron que llevar a cabo con urgencia durante los distintos temporales.

De este total, se destinarán 100.000 euros a la reposición de infraestructuras y bienes destinados a uso general; otros 100.000 euros mantenimiento de material; 40.000 euros a mantenimiento de luminarias; 80.000 euros a la reposición de árboles y parques; 80.000 euros a reparación, mantenimiento y conservación de colegios públicos; y finalmente otros 80.000 euros a mejoras generales en infraestructuras deportivas.

Dentro del Real Decreto aprobado el pasado 17 de febrero de ayudas para la reconstrucción de temporales por importe total de 7.000 millones de euros se recogía una línea de 2.000 millones para los ayuntamientos afectados. También se prevén ayudas de 150 euros por persona y día para los más de 12.000 desalojados por el temporal en toda la región. A ello se unen otro 2.100 millones de euros para ayudas directas a explotaciones agrarias y ganaderas y rebajas de 35 a 5 en las peonadas necesarias para acceder al subsidio y a las rentas agrarias.

También se destinarán 600 millones de euros para la recuperación de caminos rurales, y otros 1.623 millones para la reparación de infraestructuras ferroviarias.