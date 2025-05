San Roque (Cádiz) recupera la normalidad tras 20 horas de apagón sin incidencias destacadas

SAN ROQUE (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque ha informado que en la mañana de este martes la localidad gaditana ha recuperado la normalidad tras unas 20 horas de apagón debido al corte eléctrico registrado este lunes en el país, y destacando la ausencia de incidencias graves durante la jornada.

En una nota, se ha confirmado que sobre las 9,00 horas de este martes se había logrado restablecer el 99,95% de la demanda energética en el municipio, y que el 100% de las subestaciones de la red de transporte estaban repuestas tras el apagón que comenzó el lunes a mediodía.

Por lo tanto, la situación era esta mañana de normalidad, aunque se ha apuntado que "existen algunos pequeños problemas en los que se trabaja", y se mantiene de manera preventiva activado el Plan Municipal de Emergencias.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido públicamente "el civismo" mostrado por la población "en estas horas de tanta incertidumbre", y ha agradecido al personal municipal activado durante este periodo y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "por haber velado por la seguridad de todos".

La Policía Local de San Roque y la Guardia Civil estuvieron activos "a pleno rendimiento" para patrullar por las calles del municipio, especialmente durante la noche.

Los tenientes de alcalde delegados de Seguridad Ciudadana, David Ramos, y de Obras y Servicios, Belén Jiménez, coordinaron los distintos servicios municipales activados por el Plan de Emergencias, y en todo momento se mantuvo informado al alcalde.

Los miembros de este equipo contactaron con vecinos de distintas calles para conocer a tiempo real la situación, tanto en lo referente a fluido eléctrico como a telecomunicaciones.

La principal preocupación municipal ha sido la atención de las personas más vulnerables, especialmente la de los mayores internos en las tres residencias del municipio y de las viviendas tuteladas, explicándose que aunque finalmente no hizo falta porque no hubo interrupción eléctrica gracias a sus propios generadores, desde el Ayuntamiento se prepararon equipos para apoyarles en caso de avería o falta de combustible.

Según los datos recopilados por los distintos departamentos municipales, no ha habido incidencias significativas en el municipio, y no se han registrado daños personales. Eso sí, no se descartan "pérdidas económicas en comercios y hostelería" debido a "alimentos descongelados en cámaras frigoríficas, e incluso podría haber electrodomésticos dañados por subidas de tensión al volver la luz", se ha advertido.

Desde el Ayuntamiento se ha recomendado a las personas y empresas afectadas que consulten las informaciones sobre reclamaciones a seguros, indicando que "se atenderá muy gustoso" a la ciudadanía en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, situada en la Casa Consistorial.