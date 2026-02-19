San Roque (Cádiz) solicita una intervención "de urgencia" en sus playas tras pérdida de arena por temporales

Imagen de piedras de contención aparecidas en la playa de Puente Mayorga de San Roque tras los últimos temporales. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), a través de la Delegación de Playas, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras que intervenga "de urgencia" en las playas de Puente Mayorga y Campamento, que han sufrido una "masiva" pérdida de arena tras las últimas borrascas sufridas en la comarca del Campo de Gibraltar.

El teniente de alcalde de Playas en el Ayuntamiento de San Roque, Juan Serván, y el teniente de alcalde de la Bahía, David Ramos, han realizado una visita a la playa de Puente Mayorga, donde han comprobado "el mal estado en el que se encuentra" tras el tren de borrascas.

Ante esto, el responsable de Playas ha explicado que ha solicitado a la Autoridad Portuaria que intervenga "de manera urgente" en la reposición de la arena de la playa, recordando además que "se acerca" Semana Santa y dicha playa urbana es "muy frecuentada" por los vecinos de la zona.

Aunque se ha visto afectado todo el litoral de Puente Mayorga y Campamento, la zona de Punta Mala es la que mayor pérdida de arena ha sufrido, hasta el punto que ha descubierto las piedras de contención del paseo marítimo, así como tuberías y otros elementos.

Debido a esta situación, el Ayuntamiento de San Roque ha reiterado su solicitud a la Autoridad Portuaria para que "de manera urgente" actúe y se recupere la playa para el disfrute de los vecinos de la zona.