Sancionan en Jerez al conductor de un camión articulado por circular 24 horas sin realizar los descansos obligatorios

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha sancionado al conductor de un vehículo articulado de transporte internacional de mercancías que circuló habiendo superado las 24 horas de conducción ininterrumpida y sin haber efectuado el descanso diario obligatorio, recorriendo más de 4.000 kilómetros entre Algeciras y Corbie (Francia).

El conductor, que viajaba desde Francia rumbo a Marruecos, fue interceptado el pasado 30 de octubre en un control de transportes establecido en la carretera A-2004 en Jerez de la Frontera, como ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Al inspeccionar el tacógrafo del vehículo articulado, los agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz comprobaron que registraba una conducción ininterrumpida del conductor de 24 horas, excediendo en más del 50% la conducción diaria autorizada.

Además, el análisis del dispositivo recogía que el mismo conductor había completado recientemente la ruta entre Algeciras y Corbie (Francia) acumulando 25 horas y 15 minutos al volante, habiendo realizado únicamente una parada de nueve horas de descanso, un tiempo "drásticamente inferior" al mínimo legal que exige la normativa.

Al conductor se le ha formulado una denuncia por infracción al artículo 192.42.3 del ROTT, con una sanción de 2.000 euros, y otra denuncia por infracción al artículo 120, ap.1 Opción 5A del RGC, con una sanción de 500 euros, y la detracción de seis puntos del permiso de conducción e inmovilización del vehículo.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha insistido en el estricto cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, advirtiendo que la fatiga y el sueño no se controlan "con fuerza de voluntad" y que "la única solución eficaz es el descanso real".

Como se ha señalado, "el tacógrafo debe ser tu aliado para proteger tu vida y la de los demás, nunca un obstáculo para llegar antes".