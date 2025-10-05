Sanz asegura que la "foto" de Montero y Zapatero es el "retorno al peor pasado" y la de la "traición a Andalucía"

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en Cádiz este 5 de octubre de 2025. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la "foto" de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz; y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, representa el "retorno al peor pasado" y la "traición a Andalucía" porque "ambos se han echado a los brazos del independentismo y perjudican" a la comunidad andaluza.

En declaraciones a los medios con motivo de su asistencia este domingo al Gran Premio de España de la Sail GP de vela, Antonio Sanz ha sostenido que "si eso es lo que ofrecen a Andalucía, no podemos dar un paso atrás. Confío en que en Andalucía no se vuelva al peor pasado".

El consejero de la Presidencia se ha referido así al encuentro organizado este pasado sábado en Sevilla por el PSOE andaluz y en el que Montero contó con el respaldo y apoyo de Zapatero. "Zapatero --según Sanz-- arruinó a España, se entregó al independentismo y fue el autor del peor sistema de financiación".

A Montero, la ha acusado de ser la responsable de "desmantelar los servicios públicos en Andalucía", concretamente, los sanitarios, sobre los que ha dicho que aplicó un recorte de 1.500 millones de euros y "echó a 7.700 profesionales sanitarios". La "foto" de Montero y Zapatero es la "foto de la traición a Andalucía, porque ambos se echan a los brazos del independentismo y perjudican a Andalucía".